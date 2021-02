Đụng hàng với Twice, Seulgi (Red Velvet) khi thì lấn át nhưng cũng có khi bị chê kém đẹp

Trong Kbiz vốn không thiếu những vụ đụng hàng và chính những vụ đụng độ này sẽ tạo ra màn so kè nhan sắc và thần thái đáng chú ý của các người đẹp. Twice và Red Velvet vốn là 2 nhóm nhạc nổi tiếng Kbiz và những thành viên của nhóm cũng thường xuyên đụng độ tạo ra những màn so kè thú vị. Đặc biệt cô nàng Seulgi cũng từng nhiều lần đụng độ với các thành viên của Twice, tuy nhiên có khi Seulgi lấn át Twice nhưng cũng có khi bị chê kém đẹp hơn nhóm nhạc nhà JYP.

Chiếc áo khoác gần 152 triệu của Louis Vuitton được cả Seulgi và Jeongyeon cùng diện khi chụp ảnh. Tuy nhiên hình ảnh của Seulgi bị đánh giá là khá hiền, không mấy ấn tượng, thiếu thu hút. Trong khi đó Jeongyeon lại gây ấn tượng hơn hẳn nhờ mái tóc vàng bạch kim tạo cảm giác ấn tượng, thú vị và thời thượng hơn hẳn. Lối tạo dáng và mái tóc dài phất phơ của Jeongyeon cũng khiến hình ảnh của thành viên Twice thú vị hơn hẳn. Bên cạnh đó chiếc túi mà Jeongyeon đã diện cũng có cảm giác nhỏ nhắn, vừa phải hơn so với tổng thể trang phục.

Tương tự thêm một mẫu trang phục của Louis Vuitton mà Seulgi và Nayeon đã cùng đụng độ khi chụp ảnh tạp chí. Cả 2 đều có nhan sắc và vóc dáng một chín một mười khi đụng độ mẫu trang phục này nhưng nếu Seulgi mang cảm giác sang chảnh lạnh lùng thì Nayeon lại có cảm giác thiên về hướng dễ gần thân thiện và hài hòa khi chụp ảnh cùng những thành viên còn lại trong nhóm.

Có khi Seulgi và Dahyun lại cùng trong trẻo ngọt ngào khi khoác lên mình mẫu váy của Zimmerman. Thiết kế màu trắng với những chi tiết đục lỗ, in hoa giúp cả 2 thêm phần ngọt ngào trong trẻo như công chúa cổ tích. Nếu như Seulgi tinh khôi với kiểu tóc tết 2 bên ngọt ngào thì Dahyun lại nổi bật với kiểu tóc màu vàng bạch kim giúp tôn lên nước da trắng sáng tinh khôi. Đây quả là 1 pha đụng hàng một chín một mười khiến dân tình khó phân thắng bại, cô nàng nào cũng trẻ xinh hết sức.

Có khi Seulgi và Sana lại tiếp tục tạo ra màn đụng hàng nảy lửa khi cùng diện 1 mẫu váy xếp ly kẻ caro. Thiết kế của MadeMe NYC có chi tiết phần vạt so le thú vị nhưng cách mix đồ của 2 cô nàng này lại khác biệt hoàn toàn. Nếu như Seulgi mix cùng áo khoác nỉ in hình chú gấu ngộ nghĩnh thì Sana lại mix cùng áo crop top và áo khoác denim trẻ trung. Đây cũng là 2 cách mix đồ trẻ trung, hay ho mà bạn có thể học theo từ 2 cô nàng này.