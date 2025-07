Đừng ham rẻ khi mua 4 món đồ này, không chỉ mang rác về nhà mà còn hại thân

Vào mùa hè, nhiều người có thói quen sắm sửa thêm đồ dùng mới để phục vụ sinh hoạt: từ áo quần, kính mát đến chăn ga, hóa phẩm... Nhưng cũng chính vì tâm lý tiết kiệm, nhiều người dễ chọn nhầm những món đồ siêu rẻ mà không lường trước hệ quả.

Dưới đây là 4 món đồ giá rẻ mà các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi mua, nhất là trong mùa nóng.

1. Áo thun trắng

Áo thun trắng là món đồ "quốc dân" trong tủ quần áo mùa hè, hầu như ai cũng sắm vài chiếc để thay đổi. Nhưng nếu ham rẻ, chọn áo giá chỉ 30–50 nghìn đồng ngoài chợ hay trên mạng, bạn rất dễ mua phải loại có chứa chất huỳnh quang tẩy trắng vượt giới hạn an toàn. Những chất này giúp áo nhìn trắng sáng hơn, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, nổi mẩn ngứa, thậm chí ảnh hưởng lâu dài nếu mặc thường xuyên.

Muốn yên tâm hơn, nên ưu tiên áo thun cotton tự nhiên, xuất xứ rõ ràng. Và dù mua ở đâu, cũng đừng quên giặt qua một lượt trước khi mặc lần đầu để loại bỏ bớt bụi bẩn và hóa chất tồn dư.

2. Kính mát "chợ trời"

Kính mát giá rẻ bày bán đầy ngoài chợ, vỉa hè hay các sạp hàng nhỏ lẻ, chỉ vài chục nghìn đồng là có thể mua được. Tuy nhiên, nhiều loại kính kiểu này thực chất chỉ là kính nhuộm màu tối, hoàn toàn không có tác dụng lọc tia UV như quảng cáo.

Khi đeo kính mát không đạt chuẩn, đồng tử sẽ tự giãn ra do ánh sáng bị che bớt, nhưng tia cực tím vẫn xuyên qua tròng kính vào mắt nhiều hơn. Về lâu dài, tình trạng này dễ gây đau đầu, mỏi mắt, thậm chí ảnh hưởng tới võng mạc.

Nếu có nhu cầu mua kính mát, hãy ưu tiên các loại kính có chứng nhận chống tia UV (tốt nhất là UV400), mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc thương hiệu chính hãng để đảm bảo chất lượng và an toàn cho mắt.

3. Chăn ga

Chăn ga giá rẻ, đặc biệt là hàng trôi nổi trên chợ mạng, chợ đầu mối hoặc các sạp hàng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn không ít rủi ro về sức khỏe. Nhiều sản phẩm loại này sử dụng thuốc nhuộm, hồ vải, chất kháng khuẩn rẻ tiền, phổ biến nhất là formaldehyde và thuốc nhuộm azo - hai nhóm chất đã được cảnh báo có thể gây kích ứng da, thậm chí liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tiếp xúc lâu dài.

Theo các bác sĩ da liễu, vải rẻ tiền dễ tồn dư chất hóa học, kết hợp với mồ hôi tiết ra nhiều vào mùa nóng sẽ càng dễ gây tình trạng dị ứng tiếp xúc, mẩn đỏ, ngứa rát, nổi mụn nước nhỏ.

Lời khuyên: Nên chọn chăn ga từ cotton, vải tre hoặc vải lanh tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng từ thương hiệu uy tín. Đặc biệt, khi mới mua về, cần giặt kỹ chăn ga 1-2 lần với nước sạch trước khi sử dụng để loại bỏ bụi vải và tồn dư hóa chất.

4. Gối cao su non

Gối cao su non là món đồ được nhiều người yêu thích nhờ cảm giác êm ái, đàn hồi tốt và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, thị trường hiện nay xuất hiện tràn lan các loại gối gắn mác "cao su non" nhưng giá chỉ vài chục đến hơn trăm nghìn đồng. Thực chất, đa số trong đó là gối làm từ mút xốp pha tạp chất hoặc cao su tổng hợp kém chất lượng, không đảm bảo độ an toàn.

Lời khuyên: Nếu muốn dùng gối cao su non, nên mua từ các thương hiệu uy tín, có tem kiểm định rõ ràng. Nếu ngân sách hạn chế, gối bông ép hoặc bông tự nhiên đạt tiêu chuẩn an toàn cũng là lựa chọn hợp lý, dễ vệ sinh và an toàn hơn nhiều.

