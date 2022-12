Dùng gấu bông để "ngụy trang" ma túy

Hình minh họa

Tối ngày 29/11, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) kiểm tra hành chính phòng trọ trên đường Phong Bắc 20, thuộc tổ 8, phường Hòa Thọ Đông do Nguyễn Minh An (sinh năm 2000, trú tại địa chỉ trên), qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên tường đang treo 1 gấu bông bên trong có 1 hộp đen chứa chất ma túy (loại ketamine) và 3 gói nilong, bên trong chứa 92 viên nén (nghi là thuốc lắc).

Ngoài ra, tại hiện trường, Công an phường còn phát hiện thêm 1 cân tiểu ly, bao nilong để phân chia ma túy và 1 số dụng cụ để sử dụng ma túy tại phòng trọ của An.

Đấu tranh bước đầu, An khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua về để bán lại và sử dụng.

Hiện, vụ việc được Công an phường Hòa Thọ Đông bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra xử lý.