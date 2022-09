Dùng game dạy tiếng Anh, cô giáo sở hữu loạt clip triệu view

Vũ Thị Quỳnh hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại TP.HCM. Chị được nhiều người biết đến thông qua kênh TikTok Cô giáo Quỳnh với gần 1 triệu người theo dõi, 18 triệu lượt thích.

Cô giáo Quỳnh được nhiều người biết đến thông qua những video dạy tiếng Anh. (Ảnh: NVCC)

Trước khi trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, Quỳnh từng chật vật “đối phó” với môn học này. May mắn sau đó, 9x nhận ra sai lầm trong việc học và dần thay đổi phương pháp. Quỳnh quyết định theo nghề giáo để có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn với tiếng Anh như cô đã từng.



Thời sinh viên, Quỳnh làm phiên dịch viên cho các công ty nước ngoài, các sự kiện quốc tế và làm gia sư tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), Quỳnh thi lấy chứng chỉ giảng dạy Anh văn quốc tế Tesol và chính thức đi dạy vào năm 2014.

Năm 2020, từ những kinh nghiệm đã tích luỹ, chị xây dựng nội dung trên YouTube, TikTok để chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng học tiếng Anh đến các bạn trẻ. Chị bắt đầu làm các video dạy tiếng Anh từ phim ảnh, âm nhạc, những từ vựng thông dụng.

Những video này của Quỳnh thông thường đạt từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn lượt xem. Duy chỉ có video liên quan đến việc học tiếng Anh thông qua nhân vật Krixi trong một tựa game nhận về hơn 1 triệu lượt xem.

“Mục đích xây dựng kênh TikTok của tôi là để truyền cảm hứng học tiếng Anh. Vì vậy khi bắt đầu xây dựng kênh, mình không lựa chọn nội dung cụ thể nào mà để chính khán giả là người định hướng nội dung. Tôi làm rất nhiều chủ đề tiếng Anh, chủ đề được mọi người yêu thích và quan tâm nhất chính là học tiếng Anh qua game”, 9x chia sẻ.

Nữ TikToker thường trích dẫn những câu thoại hay trong game để dạy về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Trong đó, một số câu thoại được chị đặc biệt yêu thích như: “Everything is worth cherishing” (Mọi thứ đều đáng trân trọng), “Things are never what they seem" (Mọi thứ không bao giờ giống như ta nghĩ).

Những video trên TikTok và YouTube của chị giúp học sinh có thể tiếp cận với một lượng kiến thức bổ ích và hoàn toàn miễn phí. Nhiều khán giả bình luận rằng nhờ chăm chỉ xem livestream dạy học của cô Quỳnh mà điểm tiếng Anh tiến bộ lên rất nhiều.

9x cũng nhận về không ít những bình luận tiêu cực về việc cổ suý cho việc chơi game. “Tôi dạy tiếng Anh qua game vì game này được lập trình hoàn toàn bằng tiếng Anh và tại Việt Nam rất nhiều người hàng ngày giải trí bằng game này. Vậy tại sao chúng ta không lấy nó làm tư liệu để học tiếng Anh. Trong các video, tôi luôn nhấn mạnh rằng mọi người chỉ nên xem game là một hình thức giải trí và phải biết điều độ", Quỳnh nói.

Một tiết dạy của Quỳnh thông thường kéo dài 2-3 tiếng, còn một video đăng tải lên TikTok thường chỉ vỏn vẹn trong một phút. Vậy nên, Quỳnh phải tập trung lựa chọn kiến thức muốn truyền đạt và cách thức truyền đạt sao cho video vừa ngắn gọn, vừa thu hút, dễ nhớ. Để làm ra video một phút, nữ TikToker thường phải bỏ ra từ 4-5 tiếng để quay, dựng, chỉnh sửa.

Cô giáo Quỳnh tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. (Ảnh: NVCC)

Ngoài tập trung dạy tiếng Anh và sản xuất nội dung trên YouTube, TikTok, chị Quỳnh còn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện: Mua sách vở, nuôi ăn, góp quỹ xây trường cho những em nhỏ vùng cao. Nữ giáo viên cũng đang ấp ủ series “Chuyện nghề giáo: Từ đam mê thành thu nhập”, để chia sẻ với các bạn yêu thích công việc giảng dạy những phương pháp và bí quyết giúp tăng thu nhập từ cái nghề mà mọi người thường nghĩ là chỉ được “lương ba cọc ba đồng".