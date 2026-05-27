Đừng bật điều hòa ở mức 26 độ C vào ban đêm, lý do nguy hiểm hơn bạn nghĩ

Để điều hòa ở mức 26 độ C vào ban đêm không phải là lựa chọn tốt như nhiều người vẫn nghĩ.

Dùng điều hòa thế nào để tiết kiệm và bảo vệ sức khỏe là điều đặc biệt quan trọng trong thời tiết nóng, nhất là vào ban đêm. Nhiều người thường có thói quen để điều hòa ở mức 26 độ C vì cho rằng đây là mức nhiệt vừa đủ mát, vừa tiết kiệm điện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, 26 độ không hẳn là lựa chọn lý tưởng trong mọi trường hợp, nhất là khi ngủ.

Bật điều hòa 26 độ vào ban đêm nên hay không?

Hầu hết các gia đình hiện nay đều đặt điều hòa ở mức 26 độ vì cho rằng đây là nhiệt độ vừa mát vừa tiết kiệm điện. Ngay cả các quán ăn, văn phòng cũng hay mặc định sử dụng mức này. Thực tế, nhiều nghiên cứu cũng xác nhận 26 độ C là nhiệt độ thoải mái nhất với cơ thể con người khi hoạt động vào ban ngày, đồng thời giúp tiết kiệm điện vì máy không cần làm lạnh sâu.

Tuy nhiên, vào ban đêm, nhiệt độ cơ thể con người sẽ giảm dần sau khoảng 1-2 tiếng ngủ sâu. Nếu tiếp tục để máy lạnh ở 26 độ mà không đắp chăn, người dùng có thể cảm thấy lạnh, mất ngủ, hoặc dễ bị cảm. Điều này khiến việc để điều hòa ở mức 26 độ khi ngủ không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn gây tốn điện một cách không cần thiết.

Giải pháp được khuyến nghị là bật chế độ “Sleep”, tính năng có sẵn trên hầu hết các điều hòa hiện nay. Khi bật chế độ này, máy sẽ tự động tăng thêm 1 độ mỗi giờ sau khi hoạt động, tổng cộng tăng 2 độ sau 2 giờ. Cụ thể, nếu bạn bắt đầu ngủ với mức 26 độ, sau 1 giờ máy sẽ tăng lên 27 độ, rồi 28 độ. Mức 28 độ về đêm được đánh giá là phù hợp với trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể, không gây lạnh người, kể cả với trẻ nhỏ.

Ngoài lợi ích về sức khỏe, chế độ ngủ còn giúp tiết kiệm đáng kể điện năng vì nhiệt độ tăng dần lên sẽ giảm công suất làm lạnh của máy.

Ban ngày dùng điều hòa thế nào mới hợp lý?

Vào ban ngày, mức nhiệt 26 độ cũng không phải lúc nào cũng phù hợp, đặc biệt với những người mặc đồ mát mẻ như áo hai dây, váy ngắn. Việc ngồi lâu dưới điều hòa lạnh dễ ảnh hưởng xương khớp và gây mệt mỏi. Lời khuyên từ chuyên gia là nên giữ mức chênh lệch giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời ở khoảng 7-8 độ C. Ví dụ, nếu trời ngoài 35 độ thì trong nhà nên để khoảng 27-28 độ để tránh sốc nhiệt khi ra ngoài.

Làm sao để không khí phòng điều hòa không bị khô?

Ngoài nhiệt độ, một vấn đề khác khi dùng điều hòa là không khí trong phòng thường bị khô. Sau một đêm ngủ, nhiều người có cảm giác rát họng, khô da, thậm chí chảy máu cam. Nguyên nhân là vì điều hòa hút ẩm trong không khí trong khi phòng lại đóng kín, không có sự lưu thông.

Giải pháp rất đơn giản: đặt một chậu nước sạch trong phòng điều hòa. Hơi nước sẽ bay lên, cân bằng độ ẩm trong không khí, giúp da không bị khô, cổ họng dễ chịu và giảm các vấn đề về hô hấp. Đây là cách tạo độ ẩm tự nhiên, tiết kiệm và dễ thực hiện.

