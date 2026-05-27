Thay đổi từ 29/5 khách hàng VietinBank cần nắm rõ

Từ ngày 29/5, VietinBank sẽ áp dụng thêm một số loại phí mới liên quan đến dịch vụ thẻ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank đã thông báo điều chỉnh và bổ sung một số loại phí liên quan đến dịch vụ thẻ, áp dụng từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 29/5/2026, VietinBank sẽ triển khai thu phí quản lý tính năng thẻ online trên ứng dụng VietinBank iPay. Mức phí được áp dụng là 5.000 đồng cho mỗi kỳ 6 tháng, chưa bao gồm VAT.

Khoản phí này áp dụng đối với khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng VietinBank có liên kết trên ứng dụng VietinBank iPay.

Cùng thời điểm, ngân hàng cũng điều chỉnh phí phát hành lại thẻ tín dụng. Theo biểu phí mới, khách hàng sẽ phải trả từ 181.818 đồng đến 272.727 đồng tùy từng dòng thẻ.

Ngoài ra, từ ngày 10/6/2026, VietinBank bắt đầu áp dụng phí hủy thẻ vật lý đối với các trường hợp khách hàng đăng ký phát hành thẻ ghi nợ vật lý và lựa chọn nhận thẻ tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch nhưng không đến nhận sau 60 ngày.

Chính sách này áp dụng cho các thẻ được phát hành từ ngày 1/5/2026.

Theo VietinBank, việc khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ sau ngày 29/5/2026 đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều kiện và điều khoản phát hành, sử dụng thẻ theo quy định mới của ngân hàng.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi biểu phí và các điều kiện áp dụng để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ.