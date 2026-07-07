Dụi mắt 10 lần vẫn không tin đây là “thiên thần nhí” Choo Sarang, 1 chi tiết nhìn đi nhìn lại vẫn sốc

Ngoại hình của “thiên thần nhí” Choo Sarang ở thời điểm hiện tại khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Sáng 7/7, tờ Money Today cho hay, sao nhí Choo Sarang vừa phủ kín truyền thông và mạng xã hội với màn lộ diện gây sốt trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ mình - siêu mẫu đình đám Yano Shiho. Trong đó, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào màn lột xác khó tin của sao nhí 14 tuổi. So với hồi còn “làm mưa làm gió” ở chương trình The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm, Choo Sarang đã thay đổi quá rõ rệt, tới mức khó lòng nhận ra.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là chiều cao cùng vóc dáng của Choo Sarang ở thời điểm hiện tại. Đứng cạnh người mẹ siêu mẫu (1m73), sao nhí đình đám thậm chí trông cao lớn hơn, đồng thời cô bé còn khiến công chúng trầm trồ với đôi chân dài miên man cùng khí chất trưởng thành trước tuổi. Nhiều khán giả bày tỏ rằng họ đã rất sốc vì không dám tin cô bé Choo Sarang tóc mái ngố ham ăn ngày nào lại có thể lớn nhanh như thổi tới mức như vậy. Chiêm ngưỡng những hình ảnh mới đây, công chúng nhận định sao nhí The Return of Superman hiện đã cao khoảng 1m75 ở tuổi 14 và hứa hẹn sẽ còn có thể cán mốc 1m80 trong tương lai gần.

Choo Sarang vừa có màn xuất hiện gây bão trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ mình. Trước ống kính, cô bé gây choáng với màn lột xác tới mức khó lòng nhận ra sau khoảng 10 năm rời khỏi chương trình The Return of Superman. Ảnh: IGNV

Đặc biệt, chiều cao của Choo Sarang ở thời điểm hiện tại đã chiếm trọn spotlight. Nhiều khán giả không ngờ được rằng giờ đây sao nhí 14 tuổi thậm chí còn cao vượt cả người mẹ siêu mẫu (1m73). Ảnh: IGNV

Cuối bữa tiệc, Choo Sarang đã chụp hình lưu niệm cùng các khách mời trong sinh nhật mẹ mình. Trước ống kính, cô bé gây chú ý với thần thái tự tin. Ảnh: IGNV

Trước đó khi tham dự sự kiện của 1 thương hiệu cách đây 2 tháng, Choo Sarang cũng chiếm sóng mạng xã hội nhờ khoảnh khắc chung khung hình với “công chúa Kpop” Jang Won Young. Dù chỉ đi giày bệt nhưng Choo Sarang vẫn trông cao hơn rõ rệt so với đàn chị 1m73.

Thông tin Choo Sarang cao hơn cả “thánh body” họ Jang đã ngay lập tức lọt hot search, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Ban đầu 1 số khán giả không tin đây là sự thật cho tới khi tận mắt chứng kiến khung hình của cả 2 để rồi phải thốt lên rằng: “Cô bé Choo Sarang háu ăn ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi”. Cũng trong sự kiện ngày hôm đó, sao nhí họ Choo còn khiến mạng xã hội nổ tung trước tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc bao gồm chiều cao lý tưởng cùng đôi chân dài miên man ở tuổi 14.

Dù chỉ đi giày bệt song sao nhí 1 thời vẫn cao lớn hơn rõ rệt so với “công chúa Kpop” Jang Won Young (1m73). Ảnh: IGNV

Không còn là cô bé tóc mái ngố ngày nào, giờ đây Choo Sarang đã lột xác thành 1 thiếu nữ cao lớn sở hữu đôi chân dài thẳng tắp. Được biết, cô bé thừa hưởng trọn vẹn “gen thần sầu” từ người mẹ siêu mẫu Yano Shiho đình đám. Ảnh: Naver

Choo Sarang sinh vào thời điểm cuối năm 2011, tới nay mới hơn 14 tuổi, là con gái của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và siêu mẫu đình đám Yano Shiho. Còn nhớ Choo Sarang từng nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ công chúng khi xuất hiện trong The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm. Khi ấy, cô bé đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên khắp châu Á với vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu cùng tính cách lôi cuốn. Ngoài ra, nhiều khán giả xứ Hàn vào thời điểm đó còn trìu mến gọi Choo Sarang là “em bé quốc dân”.

Cô bé tạo nên cơn sốt khắp châu Á sau khi tham gia chương trình The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm. Ảnh: X

Choo Sarang là ái nữ của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo