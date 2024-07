Đức Tuấn phản hồi loạt ảnh đứng ngồi trên mái nhà ở Hội An: "Chỗ đó view đẹp mà"

Trên Fanpage có 44.000 lượt theo dõi, ca sĩ Đức Tuấn phản hồi về việc chụp ảnh đứng, ngồi trên nóc nhà ở phố cổ Hội An. "Không phải nhà nào trong phố cổ cũng thuộc di tích. Mái nhà tôi đứng chụp không phải nhà cổ và được xây dựng nhằm mục đích chụp ảnh", Đức Tuấn lý giải.



Hiện Đức Tuấn đã gỡ những hình ảnh đứng, ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An.

Khi một khán giả khác hỏi về việc ngồi trên nóc nhà, Đức Tuấn trả lời: "Chỗ đó view đẹp mà".



Những chia sẻ của Đức Tuấn càng khiến dư luận bức xúc. Nhiều khán giả chỉ trích nam ca sĩ thiếu ý thức cũng như kiến thức về văn hóa.

"Bạn có thể hát hay nhưng kiến thức về văn hóa của bạn nông cạn quá", ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An - để lại bình luận trên Fanpage Đức Tuấn.

"Những bức ảnh đứng, ngồi trên mái ngói phố cổ vừa mang tính nhạy cảm, mạo hiểm, vừa thể hiện sự thiếu ý thức về tôn trọng di sản nghiêm trọng", "Đứng trên nóc nhà phổ cổ - một quần thể Di sản văn hóa thế giới - một ứng xử tệ hại, thiếu ý thức", "Hy vọng anh sớm xóa bài, rất thích giọng hát của anh nhưng việc làm này không nên, tỉnh táo lên anh nhé", "Dư luận từng lên án hành vi này mà ca sĩ Đức Tuấn vẫn mắc sai lầm. Phải phê phán hơn nữa để không ai còn mắc lỗi sơ đẳng này", "Phản cảm, chắc là thích nổi tiếng theo kiểu ngược"… là một số ý kiến của khán giả.

Trả lời Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho biết đã giao cơ quan chuyên môn xác minh, kiểm tra, rà soát các quy định cần thiết để xử phạt hành chính về hình ảnh ca sĩ đứng, ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An .

Được biết nơi ca sĩ Đức Tuấn chụp ảnh là số nhà 166 Trần Phú, TP. Hội An. Ngôi nhà này đã bị lập biên bản nhiều lần, cơ quan chức năng yêu cầu làm lan can nhưng một số du khách vẫn trèo qua lan can để chụp hình.