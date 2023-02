Đua xe trái phép để "quảng cáo" độ xe

Các đối tượng gồm: Huỳnh Văn Khánh (22 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành), Huỳnh Văn Thành Đạt (21 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành), Trần Phú Quý (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành), Trần Ngọc Qui (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) và Bùi Nguyễn Trung Hậu (20 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng có vai trò " cầm đầu" tổ chức đua, kéo xe trái phép bị khởi tố.

Trước đó, vào tối 11/2, hàng trăm người từ các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre.., tụ tập, tổ chức đua xe trái phép tại quốc lộ 1, địa bàn thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Lực lượng công an tỉnh Tiền Giang kịp thời chốt chặn, vây bắt 44 nam, nữ, thu giữ 43 xe máy, tuy nhiên nhiều đối tượng khác đã chạy thoát.

Các xe máy phục vụ hành vi đua xe trái phép

Theo cơ quan công an, bước đầu qua làm việc, nhóm này đã thừa nhận mục đích đua xe để "quảng cáo" cho "lò độ xe" của các nhóm với nhau. Trong đó 6 đối tượng trên có vai trò “cầm đầu” đứng ra tổ chức, lôi kéo nhiều người khác tham gia đua./.