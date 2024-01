Đua trend "sống không tiền mặt", MoMo tiếp tục chơi lớn, hoàn tiền đến 1 triệu đồng cho người dùng

Những năm gần đây, phương thức thanh toán không tiền mặt và thanh toán di động đã trở thành một xu hướng tất yếu của thời đại số. Đây cũng là một trong những làn sóng công nghệ lớn có sức mạnh thay đổi cục diện thị trường tài chính - tiêu dùng, ngày càng lan rộng và được chứng minh bằng những con số ấn tượng.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 11 tỷ giao dịch, tăng gần 50% so với năm 2022. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 200 triệu tỷ đồng. Trong đó, thanh toán qua phương thức mã QR đạt gần 183 triệu giao dịch, với giá trị đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng (tăng gần 172% về số lượng và hơn 74% về giá trị so với năm trước). So với các xu hướng khác thì thanh toán không tiền mặt trở nên hiện thực hóa nhanh hơn bao giờ hết tại Việt Nam.