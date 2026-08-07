Đưa con đi bơi, nữ bác sỹ kịp thời ép tim cứu bé trai bị đuối nước

Đang đưa con đi bơi, bác sỹ Thủy (Bắc Ninh) nghe tiếng kêu cứu và thấy bé trai 8 tuổi đuối nước được đưa lên bờ trong tình trạng ngừng thở, không bắt được mạch.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 thông tin, cháu T.K.M.P. (8 tuổi, sống ở thôn Đào Lạng, xã Bắc Lũng) không may bị chìm tại một bể bơi trên địa bàn xã Bắc Lũng vào chiều 3/8. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, cháu bé đã rơi vào tình trạng ngừng thở, mạch không bắt được.

Đúng thời điểm đó, bác sỹ Phan Thị Thuỷ, công tác tại khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, đang đưa con đi bơi tại đây. Nghe tiếng kêu cứu, bác sỹ Thuỷ lập tức chạy tới, nhanh chóng đánh giá tình trạng và ép tim, thổi ngạt cho cháu ngay tại chỗ. Sau khoảng 5-10 phút cấp cứu liên tục, cháu bé bắt đầu có mạch trở lại, môi dần hồng hơn.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bé đã hồi phục tốt. (Ảnh: BVCC)

Khi tình trạng nạn nhân tạm thời ổn định, bác sỹ Thuỷ cùng gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa Lục Nam để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sỹ sơ cứu, đặt nội khí quản, sau đó chuyển bé tới khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Ê-kíp trực nhanh chóng cho trẻ thở máy, theo dõi liên tục và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.

Nhờ được hồi sức tim phổi kịp thời ngay tại bể bơi và điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, đến sáng 4/8, cháu bé đã cai được máy thở, tự thở và hồi phục.

Theo các bác sỹ, trường hợp trên cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc cấp cứu ngay trong những phút đầu đuối nước . Khi nạn nhân ngừng thở, ngừng tuần hoàn, cần hồi sức tim phổi càng sớm càng tốt để duy trì tuần hoàn, hô hấp và tăng cơ hội sống.

Phụ huynh được khuyến cáo không chủ quan khi cho trẻ vui chơi, tắm hoặc học bơi. Ngay cả trẻ đã biết bơi vẫn có thể gặp các sự cố như sặc nước, chuột rút, kiệt sức, va chạm hoặc hoảng loạn.

Trẻ cần được người lớn giám sát trực tiếp trong suốt thời gian ở dưới nước; không giao trẻ nhỏ cho trẻ lớn trông nom. Gia đình nên lựa chọn bể bơi có nhân viên cứu hộ, trang thiết bị an toàn và hướng dẫn trẻ tuân thủ các quy định khi bơi.

Khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi mặt nước bằng cách an toàn, kiểm tra tình trạng hô hấp và tuần hoàn, đồng thời gọi cấp cứu. Nếu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, cần hồi sức tim phổi ngay tại chỗ và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Các bác sĩ lưu ý không nên mất thời gian với những cách xử trí như dốc ngược, xốc nước khỏi người nạn nhân. Những biện pháp này không thay thế được hồi sức tim phổi và có thể làm chậm thời gian cấp cứu quý giá.