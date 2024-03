Du lịch Singapore trong làn sóng Taylor Swift

Chuyến lưu diễn duy nhất tại Đông Nam Á này luôn trong tình trạng cháy vé.

Là một trong 600.000 tài khoản chờ mua combo du lịch kết hợp xem "The Eras Tour" của Klook, Lê Trang (33 tuổi, ngụ TP HCM) săn được một combo với giá gần 23 triệu đồng, bao gồm một cặp vé xem biểu diễn và một đêm nghỉ tại khách sạn 4 hoặc 5 sao giá khoảng từ 9,9 đến 90 triệu đồng. Combo này cũng nhanh chóng bán hết chỉ sau vài giờ.

Cửa hàng tiện lợi trở nên đông đúc sau buổi biểu diễn của Taylor Swift

Ngay từ cuối tháng 2-2024, đảo quốc sư tử đã nhộn nhịp trong "hiệu ứng" Taylor Swift. Những bài hát biểu tượng của ngôi sao nhạc pop vang lên ở hầu hết trung tâm thương mại và cửa hàng ăn uống. Các điểm đến nổi tiếng phát tín hiệu "bận rộn hết mức" trên Google Maps.

Vừa đến sân bay Changi, Lê Trang nhanh chóng tìm đến thác nước Jewel - nơi đang được đổi thành "beJEWELed" (dựa theo tựa bài hát của Taylor Swift) để chụp ảnh. Khu phố nghệ thuật nổi tiếng Haji Lane dịp này thu hút đông đảo du khách trẻ. Các booth chụp ảnh nhanh chóng bắt trend, cập nhật nhiều khung hình liên quan đến Taylor Swift với giá từ 5 đến 10 đô-la Singapore. Các điểm tham quan, tàu điện ngầm chật kín người mặc trang phục có in hình nữ ca sĩ.

Sau gần nửa giờ chờ đợi để có được bàn trống trong khu ăn uống, Lê Trang mới có thể thưởng thức bữa tối tại Marina Bay Sands và chờ xem màn trình diễn ánh sáng và nước. Đây là sự kiện được Marina Bay Sands tổ chức hoàn toàn miễn phí kéo dài từ ngày 28-2 đến 7-3. Các bản hit mang tính biểu tượng của Taylor Swift như "Cruel Summer", "You Belong With Me", "Shake It Off", "Style"… vang vọng trong khung cảnh rực rỡ của nước và ánh sáng, thu hút đông đảo du khách.

Du khách xem buổi trình diễn ánh sáng và nước “The Eras Tour” tại Marina Bay Sands

Tranh thủ buổi sáng để tham quan triển lãm Future World tại Art Science Museum, Lưu Văn Nam (một hướng dẫn viên tại Hà Nội) chia sẻ: "Ở góc độ kinh tế du lịch, tôi đi để thấy tại sao "sự độc quyền" 6 đêm diễn của Singapore khiến hàng xóm Thái Lan, Malaysia, Philippines phải sốt sắng. Đi để thấy việc đầu tư trang trí từ Changi tới Marina Bay Sands; thấy khu Chinatown, Geylang, Orchard, Sentosa và các điểm tham quan hưởng lợi từ các buổi biểu diễn như thế nào. Không phải lúc nào đến Singapore cũng thấy cảnh này".

Dòng người từ tàu điện ngầm hướng về sân vận động

Người hâm mộ đến sân vận động để xem The Eras Tour

Du lịch hòa nhạc ngày càng phổ biến. Theo dữ liệu nghiên cứu Green Shoots Radar của Visa vào cuối năm 2023, 40% người tiêu dùng Việt Nam du lịch nước ngoài để tham dự các buổi biểu diễn. An ninh, cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng phát triển là các yếu tố giúp Singapore trở thành lựa chọn phổ biến của các nghệ sĩ quốc tế. Sắp tới, đảo quốc sư tử tiếp tục chào đón người hâm mộ tới các đêm diễn của Bruno Mars, nữ ca sĩ IU, nhóm CNBlue... Quốc gia này kỳ vọng các buổi biểu diễn sẽ là sản phẩm chủ lực hút du khách quốc tế.