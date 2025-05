Du lịch lấy cảm hứng từ sách: Hot trend năm 2025

Du lịch lấy cảm hứng từ sách là đến thăm những địa điểm gắn liền với những cuốn sách, tác giả hoặc chủ đề văn học cụ thể. Loại hình du lịch này cho phép người hâm mộ khám phá bối cảnh đời thực đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm văn học hoặc bối cảnh được mô tả trong tiểu thuyết.

Ảnh: Albion Gould

Theo một cuộc khảo sát do Explore Worldwide thực hiện, 72% số người tham gia cho biết, họ đã đến thăm hoặc có ý định đến thăm một địa điểm sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở đó. Nhiều tiểu thuyết kinh điển và đương đại bắt nguồn từ những địa điểm cụ thể, khiến chúng trở nên lý tưởng để lấy cảm hứng du lịch. Những người hâm mộ tiểu thuyết Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen sẽ muốn trải nghiệm nét quyến rũ của vùng nông thôn nước Anh bằng cách đến thăm kiến trúc Georgia của Bath, nơi tác giả Austen đã trải qua phần lớn cuộc đời. Sau khi đọc tác phẩm Ăn, Cầu nguyện, Yêu của Elizabeth Gilbert, nhiều độc giả đã “theo chân” tác giả qua Italy, Ấn Độ và Indonesia để thưởng thức những món ăn ngon của Rome, thiền định trong một ashram ở Mumbai và thư giãn trên những bãi biển Bali. Những người hâm mộ Harry Potter có thể khám phá vùng cao nguyên Scotland bằng cách ghé thăm những địa điểm như Lâu đài Alnwick và Cầu cạn Glenfinnan, nơi đã truyền cảm hứng cho vũ trụ kỳ diệu của Hogwarts. Việc đọc tác phẩm Breakfast At Tiffany's của Truman Capote gợi lên một thế giới cũ, sự quyến rũ của giới thượng lưu khiến việc đến New York trở nên thú vị hơn. Sau khi đọc cuốn sách Crazy Rich Asians của Kevin Kwan, những mô tả tuyệt đẹp về ẩm thực và bối cảnh ở Singapore đã khơi dậy trong nhiều độc giả sự phấn khích và ham muốn khám phá thành phố sôi động này.

Đối với một số người, sách có thể là hộ chiếu đến những điểm đến trên thế giới. Tâm trí chúng ta được mở ra ngay từ phút chúng ta bắt đầu nghiền ngẫm những trang sách; sự bao la đó được phóng đại khi chúng ta lấy những gì đã đọc được biến chúng thành hiện thực thông qua du lịch. Những trang hồi ký, tiểu thuyết hoặc tiểu thuyết lịch sử thường có thể đưa bạn đến những vùng đất xa xôi, là nguồn cảm hứng cho những chuyến du lịch của chúng ta. Nếu bạn đã sẵn sàng để lạc vào một vùng đất mới, những điểm đến du lịch dựa trên sách này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để đặt chuyến phiêu lưu thực tế của riêng mình. Cho dù bạn chọn tham gia tour du lịch có hướng dẫn viên, thích đi du lịch một mình hay chỉ là tạm thời muốn khám phá như một người đọc đơn thuần, thì cả việc đọc và du lịch đều có sức mạnh truyền cảm hứng và mở rộng hiểu biết của chúng ta về thế giới.

Tập làm phù thủy tại Hogwarts - Ảnh: visitscotland

Thời gian gần đây, phong trào đọc sách phát triển mạnh mẽ trở lại. Các câu lạc bộ sách đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, với rất nhiều người tham dự. Nielsen BookScan phát hiện ra rằng, năm 2022 là năm bán sách lớn nhất của Australia và doanh thu từ sách luôn được duy trì đến tận bây giờ. Hoa Kỳ đã có hai năm đạt doanh số bán sách in lớn nhất trong lịch sử vào năm 2021 và 2022. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi du lịch lấy cảm hứng từ sách là xu hướng kỳ nghỉ trọn gói mới.

Du lịch lấy cảm hứng từ sách không chỉ là đến thăm những địa điểm được nhắc đến trong truyện mà còn là đắm mình vào thế giới do tác giả tạo ra, hiểu bối cảnh văn hóa và trải nghiệm cuộc sống như các nhân vật. Việc tạo hành trình du lịch dựa trên chủ đề từ văn học có thể làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch của bạn. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều nơi trên thế giới đã khai thác và cung cấp một số loại hình du lịch lấy cảm hứng từ sách như:

Tour du lịch văn học: Nhiều thành phố cung cấp các tour du lịch có hướng dẫn viên làm nổi bật các địa danh trong những cuốn sách nổi tiếng, chẳng hạn như đường phố London xuất hiện trong các tác phẩm của Charles Dickens hoặc bối cảnh trong tiểu thuyết của Jane Austen.

Nhà của tác giả: Đến thăm nhà của các tác giả có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về cuộc sống của họ và môi trường đã định hình nên tác phẩm. Ví dụ, bạn có thể tham quan nhà cũ của Mark Twain, Ernest Hemingway hoặc chị em nhà Brontë. Việc vén bức màn che giấu cuộc đời của các tác giả nổi tiếng sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm và làm sống động những cuốn sách và thế giới của các tác giả, cung cấp cho độc giả cách kết nối với những người bạn đồng hành.

Trải nghiệm văn hóa: Một số điểm đến tôn vinh những cuốn sách cụ thể bằng các lễ hội hoặc sự kiện, kết hợp văn học và văn hóa, như Lễ hội sách quốc tế Edinburgh.

Chỗ ở độc đáo: Một số khách sạn hoặc nhà nghỉ có chủ đề xoay quanh sách hoặc các nhân vật văn học, mang đến trải nghiệm ấm cúng và thân thuộc cho những người yêu sách.

Cảnh quan thiên nhiên: Thường thì, các câu chuyện được đặt trong bối cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn có thể ghé thăm, như vùng đồng cỏ trong Đồi gió hú hoặc bối cảnh đẹp như tranh vẽ trong Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Tham dự Lễ hội Văn học: Nhiều địa điểm tổ chức lễ hội văn học thường niên tôn vinh các tác giả địa phương và tác phẩm của họ. Những sự kiện này thường có các buổi đọc sách, thảo luận và hội thảo.

Tham quan thư viện và hiệu sách: Khám phá các hiệu sách địa phương hoặc thư viện có ý nghĩa lịch sử có thể giúp hành trình của bạn thêm sâu sắc. Nhiều thành phố có các địa danh văn học mà bạn có thể ghé thăm, như Thư viện Bodleian ở Oxford hoặc Thư viện Công cộng New York.

Tham gia các tour văn học có hướng dẫn: Nhiều thành phố cung cấp các tour có hướng dẫn tập trung vào văn học, nơi bạn có thể tìm hiểu về cuộc sống của các tác giả nổi tiếng và tác phẩm của họ đã ảnh hưởng đến khu vực xung quanh như thế nào.

Người hâm mộ tiểu thuyết Harry Potter tới thăm lâu đài Alnwick - Ảnh: visitscotland

Du lịch lấy cảm hứng từ sách là một cách độc đáo để kết nối với văn học trong khi khám phá thế giới. Bằng cách đắm mình vào những bối cảnh đã định hình nên những câu chuyện yêu thích của bạn và tham gia vào các nền văn hóa địa phương, bạn có thể biến một chuyến đi đơn giản thành một trải nghiệm phong phú, đầy tính kể chuyện. Cho dù bạn đang ghé thăm vùng nông thôn Anh cổ kính hay những con phố nhộn nhịp của New York, mỗi điểm đến đều có tiềm năng phản ánh những chủ đề sâu sắc được các tác giả khám phá qua nhiều thế hệ. Vì vậy, hãy cầm cuốn sách yêu thích của bạn, lên kế hoạch cho cuộc phiêu lưu và để những câu chuyện dẫn đường cho bạn!