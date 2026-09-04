Du lịch Đồng Tháp bội thu dịp lễ 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đồng Tháp đã đón gần 170.000 lượt khách, mang về doanh thu xấp xỉ 65 tỷ đồng. Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nơi du khách được đắm mình vào cảnh sắc miệt vườn và tận tay trải nghiệm cuộc sống mùa nước nổi, đang ngày càng chứng tỏ sức hút của vùng Đất Sen hồng.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đồng Tháp, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (từ 29/8 đến 2/9), ngành du lịch tỉnh ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Toàn tỉnh đón và phục vụ 169.957 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 13.084 lượt, tăng 131%. Tổng thu từ du lịch đạt 64,5 tỷ đồng (tăng 66%), với công suất phòng lưu trú bình quân duy trì ở mức 65% - 70%.

Sức hút từ văn hóa bản địa

Điểm nhấn tạo nên sức hút cho du lịch Đồng Tháp kỳ nghỉ lễ này chính là việc các địa phương, điểm đến đã khai thác rất tốt chiều sâu văn hóa bản địa và hệ sinh thái đặc trưng. Điển hình, điểm trải nghiệm du lịch mùa nước nổi tại xã Phong Mỹ vừa ra mắt vào cuối tháng 8 đã lập tức ghi điểm. Việc tổ chức cho du khách trực tiếp bơi xuồng len qua ruộng sen, hái rau đồng, giăng lưới và tự tay chế biến các món ăn dân dã đã mang đến trải nghiệm chân thực về nếp sống, sinh hoạt của cư dân vùng sông nước.

Các khu di tích lịch sử - văn hóa cũng khéo léo lồng ghép trải nghiệm để giữ chân du khách. "Chợ Quê Gò Tháp" tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp thu hút 4.400 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực dân gian. Khu di tích Xẻo Quít đón hơn 6.600 lượt khách tham quan di tích bằng xuồng ba lá, thưởng thức "cơm nắm gói lá sen" thời kháng chiến. Trong khi đó, Khu tái hiện Làng Hòa An xưa tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh) thu hút 5.350 lượt khách tìm về không gian hoài cổ.

Thủ phủ hoa Sa Đéc tiếp tục là điểm sáng với khoảng 11.500 lượt khách (hơn 1.000 khách quốc tế). Các điểm đến nổi bật như Vườn hồng Tư Tôn, Happyland Hùng Thy, hay Miền Tây Lodge đã liên tục làm mới tiểu cảnh, bổ sung các trò chơi miệt vườn, dịch vụ tương tác nông nghiệp để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Vườn Quốc gia Tràm Chim với các tour sinh thái kết hợp khám phá cảnh quan Đồng Tháp Mười cũng đón gần 3.500 lượt người.

Điểm nhấn sự kiện lan tỏa cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động du lịch, Đồng Tháp cũng tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao sôi nổi. Nổi bật nhất là chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Quảng trường Hùng Vương với sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân nhằm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, phát triển bền vững.

Sở VH-TT&DL Đồng Tháp đánh giá, xuyên suốt 5 ngày lễ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại các điểm du lịch được đảm bảo tuyệt đối. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai chủ động, đồng bộ, thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, tham quan, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, chặt chém du khách.

Ngoài ra, hoạt động du lịch diễn ra an toàn, ổn định; các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường. Lượng khách, doanh thu du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm 2025 cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp “Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo”.