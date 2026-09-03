Du lịch dịp 2/9: Huế doanh thu tăng hơn 340%, Đà Nẵng 'hái ra tiền'

Doanh thu du lịch Đà Nẵng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đạt hơn 3.300 tỷ đồng, thành phố Huế ước đạt 1.368 tỷ đồng, tăng khoảng 341% so với cùng kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đạt 255 tỷ đồng, tăng 39%.

Đà Nẵng được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất

Ngày 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng (VHTTDL) cho hay, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, thành phố đón hơn 850.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36%.

Cầu Vàng ở Đà Nẵng tấp nập khách trong dịp lễ 2/9.

Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 70%, riêng khối 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 75%. Khách tập trung tại các cơ sở lưu trú ven biển, trung tâm thành phố, đặc biệt tại khu vực phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, từ ngày 29/8 - 2/9, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 810 chuyến. Tần suất khai thác bình quân đạt 162 chuyến/ngày, tăng khoảng 26 chuyến/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong dịp này, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, đường sắt tăng cường chạy thêm 4 chuyến tàu khách Bắc - Nam SE23/SE24 và các chuyến tàu khách khu đoạn (trong đó có tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và Sài Gòn - Đà Nẵng) để đáp ứng nhu cầu di chuyển, góp phần hỗ trợ gia tăng lượng khách đến với thành phố Đà Nẵng.

Với lượng du khách tấp nập đến thành phố, tổng thu du lịch Đà Nẵng đạt hơn 3.300 tỷ đồng.

Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ.

Sở VHTTDL cho biết thêm, Đà Nẵng đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh (Booking.com và Agoda), và đứng thứ ba về lượng đặt dịch vụ trên Traveloka trong dịp này.

Huế: Doanh thu tăng hơn 340%

Theo ngành Du lịch TP. Huế, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/8 đến 2/9), tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 620.000 lượt, tăng khoảng 216% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.368 tỷ đồng, tăng hơn 340%.

Du khách trải nghiệm không gian di sản tại Huế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Công suất sử dụng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 95%; riêng trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú ghi nhận công suất phòng đạt 100%.

Về khách lưu trú, theo số liệu đặt phòng và khảo sát của ngành du lịch, Huế ước đón khoảng 125.000 lượt khách lưu trú trong dịp lễ, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 28.000 lượt, tăng khoảng 21%.

Đường phố trước Đại Nội Huế đông nghịt khách tham quan.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, đường dây nóng du lịch được bố trí lực lượng trực 24/24h nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của du khách liên quan đến chất lượng dịch vụ, giá cả, lưu trú và các vấn đề phát sinh. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường để kịp thời chấn chỉnh những trường hợp ảnh hưởng đến môi trường du lịch và hình ảnh điểm đến.

Đáng chú ý du lịch Măng Đen, Lý Sơn

Ngày 2/9, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 250.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, khách nội địa chiếm phần lớn với khoảng 220.000 lượt; khách quốc tế khoảng 3.000 lượt.

Theo thống kê, Măng Đen đón khoảng 30.000 lượt khách, biển Mỹ Khê khoảng 30.000 lượt và Châu Tân khoảng 28.000 lượt. Các khu, điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, biển đảo cùng các điểm du lịch văn hóa, lịch sử đón khoảng 148.000 lượt khách.

Tổng số khách lưu trú ước đạt 137.000 lượt. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 55%. Đáng chú ý, tại xã Măng Đen và đặc khu Lý Sơn, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất từ 90-95%.

Điểm đến Măng Đen đông khách.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt 255 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết các hoạt động du lịch trong dịp lễ diễn ra ổn định, an toàn; công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được chú trọng.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, nhận định lượng khách tăng cao và phân bố rộng khắp từ phía Đông đến phía Tây cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các sản phẩm và điểm đến du lịch trên địa bàn.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người và những nét đặc sắc của Quảng Ngãi, qua đó tạo thêm sức hút đối với du khách trong thời gian tới.