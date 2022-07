Du lịch châu Âu được săn đón nhiều nhất trong mùa hè năm nay

Giữa bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu đang nở rộ, giá phòng khách sạn ở nhiều thành phố châu Âu đã giảm nhẹ trong khi giá vé máy bay trung bình từ Mỹ cũng có tín hiệu giảm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Getty)

Theo CNBC, trong tháng 7/2022, lần đầu tiên đồng đô la Mỹ giữ mức ngang bằng với giá trị đồng euro sau 20 năm. Như vậy, một kỳ nghỉ ba đêm trong một khách sạn ở Paris với giá 250 euro/đêm tương đương với khoảng 767 USD, giảm hơn so với mức giá 841 USD vào tháng 7/2019.



Giá vé máy bay rẻ hơn

Trong một nghiên cứu thường niên của trang web đặt vé du lịch trực tuyến CheapAir.com, giá vé máy bay trung bình đến châu Âu giảm 15,1% so với năm ngoái. Các chuyến bay từ các thành phố của Mỹ đến châu Âu có giá trung bình khoảng 908 USD trong năm nay, giảm so với mức trung bình 1070 USD vào năm 2021. Cũng theo nghiên cứu, du khách muốn tìm các chuyến bay giá rẻ đến Italy có thể bay đến Milan với giá vé máy bay ghi nhận đã giảm hơn 20%. Các chuyến bay đến Venice cũng đã giảm 17% và đến Rome giảm 14%. Trang web CheapAir.com cho biết, giá vé máy bay đến các thành phố du lịch của châu Âu như London cũng đã giảm 10% và đến Paris đã giảm 9%. Trong khi đó, giá vé máy bay đến Dublin cũng đã giảm 0,02% so với mức giá năm 2021 nhưng không đáng kể.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng hầu hết giá các chuyến bay tại những thành phố lớn của Mỹ đều giảm. Chỉ có trường hợp ngoại lệ là Boston, giá vé máy bay tại thành phố này vẫn tiếp tục tăng khoảng 1,8% lên 685 USD/vé. Tuy nhiên, giá vé từ Boston đến châu Âu cũng đang hạ xuống. Chỉ có New York là đắt nhất, ước tính giá vé máy bay trung bình từ thành phố này đến châu Âu năm nay là 636 USD/vé. Hiện tượng này đang khiến những nhà nghiên cứu cảm thấy "rất ngạc nhiên".

Những du khách đang tìm kiếm vé máy bay giá rẻ đến châu Âu có thể truy cập "lịch trình các chuyến bay đến châu Âu vào mùa hè năm 2022" trên trang CheapAir.com. Lịch trình chuyến đi sẽ bao gồm các chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 4/9.

Khách sạn giá rẻ hơn

Theo trang web đặt phòng khách sạn Hotels.com, nhiều khách sạn hiện nay đã tăng giá đắt hơn trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, đặc biệt là những nơi như Hamptons ở New York, Maui,Telluride và Colorada.

"Hầu hết các khách sạn thường tăng giá bởi nhu cầu cao trong mùa du lịch cao điểm. Tuy nhiên, vào năm nay, những điểm đến hàng đầu luôn giữ mức giá cao", Người phát ngôn của trang web Hotels.com Melissa Dohmen cho biết.

Còn ở châu Âu, giá khách sạn đang rẻ hơn. Vào tháng Tư, công ty trên đã xác nhận giá khách sạn là 135 USD/đêm ở Madrid và 210 USD/đêm ở Copenhagen. Hai điểm đến này được đánh giá có mức giá khách sạn hấp dẫn cho kỳ nghỉ vào tháng Tám. Công ty du lịch Expedia cho biết giá khách sạn ở nhiều thành phố của châu Âu trong tháng Tám sắp tới sẽ rẻ hơn so với trước đại dịch. Ngoại trừ Nice, các thành phố ở Italy và Pháp đều không có trong danh sách giá rẻ. Theo Hotels.com, giá phòng ở cả hai Italy và Pháp đều tăng 25% vào mùa hè này.

Những điểm đến rẻ hơn

Theo nghiên cứu của công ty bảo hiểm du lịch Squaremouth, nhiều người cho rằng du lịch trong nước rẻ hơn so với du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng.

Tính đến giữa tháng Bảy, chi phí trung bình cho một chuyến đi trong nước cao hơn khoảng 500 USD so với một chuyến du lịch quốc tế. Tất nhiên không phải điểm đến nào cũng vậy. Trong số các điểm đến du lịch phổ biết nhất trong năm nay, du khách đang chi tiêu nhiều nhất để đến Hy Lạp, sau đó là Italy và Pháp, công ty Squaremouth cho biết.

Giá khách sạn trung bình hàng đêm ở Hy Lạp là 610 USD tại Mykonos và 434 USD ở Santorini nhưng thấp nhất là 204 USD ở quần đảo Ionian và 162 USD ở Crete, trang web đặt phòng du lịch Holidu cho biết. Thành phố lớn nhất Hy Lạp - Athens được đánh giá rẻ hơn so với các thành phố khác. Vào tháng Tư, thủ đô Athens được trang web du lịch The Family Vacation Guide vinh danh là một trong những thành phố đáng giá nhất thế giới dành cho các gia đình muốn trải nghiệm sau khi nghiên cứu về chi phí khách sạn, đồ ăn và chuyến đi đến.

Theo phân tích của trang web này, chi phí trung bình hàng ngày cho một gia đình du lịch đến Amsterdam, Hà Lan là 244 USD, cao gấp đôi so với Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (122 USD) trong khi chi phí ở Stockholm, Thụy Điển ước tính 150 USD/ngày. Bên cạnh đó, theo trang web, thành phố Las Vegas xếp hạng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho kỳ nghỉ gia đình với mức giá phòng khách sạn trung bình khoảng 399 USD/đêm./.