Dự kiến giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành

Theo phương án sắp xếp, dự kiến đến 1/10 sẽ giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành và chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý.

Số liệu trên được nêu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì sáng 22/9.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31/7, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm: 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên toàn quốc còn 281, trong đó 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương, 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc giảm 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tương ứng khoảng 10,5% so với thời điểm ngày 31/7.

Phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục được triển khai.

Dự kiến đến ngày 1/10, các cơ quan sẽ sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định việc sắp xếp, tổ chức lại và chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý đây mới là kết quả bước đầu và vẫn còn một số hạn chế.

Trong đó, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù chưa hoàn thiện; dự báo nhu cầu nguồn nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu chưa hoàn thành theo tiến độ; một số trường hợp chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ bộ về địa phương chưa thống nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cần thiết, cấp thiết, phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn.

“Mục tiêu cuối cùng của sắp xếp lại không phải giảm đầu mối mà là gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; đáp ứng yêu cầu của thị trường về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề. Quản trị phải tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, chất lượng đào tạo cao hơn, quyền lợi của người lao động được bảo đảm hơn”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10.

Bộ cũng cần theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị và báo cáo kịp thời về những khó khăn, vướng mắc.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp, xác định rõ đối với từng cơ sở theo các hướng: giữ nguyên và tiếp tục thuộc bộ, ngành; sáp nhập; tổ chức lại; giải thể hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý.

Các cơ quan phải hoàn thiện hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định để xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10.

Với cơ sở chuyển về địa phương, các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ chuyển giao, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Đồng thời kiện toàn bộ máy, nhân sự, tài chính của các cơ sở sau khi có quyết định sáp nhập.

Bộ Tài chính được giao hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, tài sản công, kinh phí chuyển tiếp sau sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

UBND các tỉnh, thành phố phải khẩn trương báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc sau sắp xếp, xác định rõ cơ sở giữ nguyên, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và những cơ sở tiếp nhận từ các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp với bộ, ngành để thống nhất phương án tiếp nhận, chuyển giao; bảo đảm hoạt động bình thường của các cơ sở và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Tinh thần chung là quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đạt cả về tỉ lệ và mục tiêu của việc sắp xếp lần này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.