Du khách tìm đến ngôi nhà gỗ giữa rừng của bác sĩ Yersin

Alexandre Yersin sinh năm 1863 tại Thụy Sĩ, sang Pháp học y khoa. Năm 1891, ông đến Việt Nam với tư cách bác sĩ hải quân, bắt đầu hành trình gắn bó trọn đời với mảnh đất này. Sau những chuyến thám hiểm rừng núi miền Trung, Yersin chọn Nha Trang làm nơi dừng chân lâu dài. Tại xóm Cồn﻿, bên bờ biển Nha Trang, ông dựng một ngôi nhà gỗ kiêm phòng thí nghiệm. Ở đây, Yersin nghiên cứu khí hậu, hải dương học, trồng trọt, và đặc biệt là các loại cây dược liệu. ﻿Năm 1894, trong một chuyến công tác ở Hồng Kông, ông phát hiện ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch - thành tựu làm thay đổi y học thế giới. Nhưng thay vì tìm vinh quang ở Paris, ông trở về Nha Trang tiếp tục sống giản dị bên biển. Yersin mở trạm xá chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo. Ông đi bộ, đi ngựa đến tận các làng xa để cứu chữa, không phân biệt sang hèn. Người dân Nha Trang gọi ông bằng cái tên thân mật “Ông Năm”.