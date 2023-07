Du khách đổ dồn về Thung lũng Chết bất chấp nắng nóng kéo dài ở Mỹ

Nắng nóng tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết

Daniel Jusehus, một khách du lịch đã chụp một bức ảnh tại trung tâm du khách Furnace Creek - khu vực đo được nhiệt độ nóng kỷ lục sau khi thử thách bản thân chạy bộ trong cái nóng oi ả.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

"Tôi thực sự không cảm thấy quá nóng, nhưng cơ thể tôi dường như đang làm việc rất chăm chỉ để làm mát bản thân. Bức ảnh cho thấy nhiệt kế đang đọc ở 120 độ F (48,8 độ C)", Daniel Jusehus nói thêm.

Vào thời điểm này, hầu hết du khách chỉ đi một quãng ngắn đến bất kỳ địa điểm nào trong Vườn quốc gia thung lũng Chết – nơi được xem là thấp nhất, nóng nhất và khô nhất trên Trái đất trước khi trở lại khu bảo tồn có máy lạnh.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần này, nhiệt độ có thể vượt quá 130 F (54,4 độ C), nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định một số người sẵn sàng đương đầu với cái nóng. Các biển báo tại các lối mòn đi bộ đường dài khuyên mọi người không nên mạo hiểm ra ngoài sau 10 giờ sáng, mặc dù nhiệt độ ban đêm vẫn được dự đoán là trên 90 F (32,2 độ C). Theo thống kê, nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận tại Thung lũng Chết là 134 F (56,6 C) vào tháng 7/1913.

Các công viên khác cũng có cảnh báo cho người đi bộ đường dài. Tại Công viên Quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona, các quan chức đã cảnh báo mọi người tránh xa những con đường mòn trong ngày ở hẻm núi bên trong bởi nơi nhiệt độ có thể nóng hơn 20 độ so với vành đai.

Ở phía tây Texas, Vườn Quốc gia Big Bend gần Rio Grande cũng được dự báo nhiệt độ là 110 F (43,3 độ C). Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ dành lời khuyên tốt nhất là tránh xa những con đường mòn vào buổi chiều.

Cynthia Hernandez, Phát ngôn viên của Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) cho biết các biện pháp phòng ngừa rủi ro khác nhau giữa các công viên và cảnh quan. Một số con đường mòn có thể sẽ bị đóng cửa nếu điều kiện quá nguy hiểm.

Thông tin sơ bộ từ Cục công viên quốc gia Mỹ cũng cho biết ít nhất 4 người đã chết trong năm nay do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao tại 424 địa điểm của công viên quốc gia. Một thông cáo báo chí cho biết một người đàn ông 65 tuổi đến từ San Diego, người được tìm thấy đã chết trong xe riêng tại Thung lũng Chết ngay vào đầu tháng này.

Nguy hiểm nhưng cực kỳ thu hút

Vườn quốc gia thung lũng Chết thường nhắc đến sự tự lực hơn là kỳ vọng được giải cứu. Cho dù lực lượng giám sát thường xuyên tuần tra các con đường trong công viên và có thể hỗ trợ những người lái xe gặp nạn nhưng trường hợp khách du lịch bị lạc sẽ khó có thể được hỗ trợ kịp thời.

Hơn 1,1 triệu người hàng năm đến thăm công viên sa mạc, nằm trên một phần biên giới California-Nevada phía tây Las Vegas. Với diện tích 5.346 dặm vuông (13.848 km vuông), đây là công viên quốc gia lớn nhất ở Lower 48.

Hoạt động thể chất có thể làm cho cơ thể con người trở nên khó chịu hơn và đôi khi cảm thấy kiệt sức. Đá, cát và đất nung vẫn tỏa ra sau khi mặt trời lặn.

"Có cảm giác như mặt trời xuyên qua da và đi vào tận xương của bạn," Kiểm sát viên khu vực Nichole Andler nói.

Bên cạnh đó, một số khách du lịch cũng nói rằng cảm thấy mắt khô đi vì gió nóng thổi qua thung lũng.

"Cảm thấy rất nóng. Đặc biệt là khi có gió nhẹ, bạn sẽ nghĩ rằng có thể điều đó sẽ giúp bạn giảm bớt hơi nóng, nhưng thực sự giống như một chiếc máy sấy thổi không khí vào mặt bạn vậy," Alessia Dempster từ Edinburgh, Scotland kể về trải nghiệm từng đến đây.

Trên trang web, Thung lũng Chết là một lưu vực hẹp, cao 282 foot (86 mét) nằm dưới mực nước biển nhưng nằm giữa các dãy núi cao và dốc. Không khí khô khốc và độ che phủ ít ỏi của thực vật cho phép ánh sáng mặt trời làm nóng bề mặt sa mạc. Những tảng đá và đất lần lượt tỏa ra tất cả nhiệt đó, sau đó bị giữ lại ở độ sâu của thung lũng.

Những ngọn đồi ngả màu nâu nhạt của vườn quốc gia thường cung cấp biển báo "nóng chết người" và các thông điệp khác, chẳng hạn như biển báo Stovepipe Wells cảnh báo khách du lịch về "Mặt trời mùa hè man rợ".

Tuy nhiên, một số trang web đầy cảm hứng vẫn thu hút khách du lịch đến đây. Chẳng hạn như lưu vực Badwater, bao gồm các bãi muối, được coi là điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ. Hố thiên thạch Ubehebe dài 600 foot (183 mét) có niên đại hơn 2.000 năm. Và Zabriskie Point là một điểm ngắm bình minh chính.

Eugen Chen đến từ Đài Loan (Trung Quốc) gọi Vườn quốc gia thung lũng Chết là điểm đến "tuyệt đẹp" và là một "địa điểm rất đặc biệt mang tính biểu tượng."

Hay Josh Miller, một du khách đến từ Indianapolis, người đã đến 20 công viên quốc gia cho đến nay, cũng chia sẻ cảm nghĩ đó.

"Trời nóng, nhưng phong cảnh thật tuyệt," ông Miller nhấn mạnh./.