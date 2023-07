Italy oằn mình dưới đợt nắng nóng mới, nhiệt độ có thể phá vỡ kỷ lục ở châu Âu

Một người dân tại đài phun nước công cộng vào ngày 11/7 ở Tempio Pausania, Sardinia, Italy. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN ngày 12/7, Hiệp hội Khí tượng Italy đã đặt tên cho đợt nắng nóng này là Cerberus - tên con quái vật ba đầu gác cổng địa ngục xuất hiện trong tác phẩm Inferno (Địa ngục) của Dante. Ông Luca Mercalli, Giám đốc Hiệp hội Khí tượng Italy, nói với CNN: “Trái Đất đang lên cơn sốt cao và Italy đang cảm nhận được điều đó đầu tiên”.

Cái nóng đã cướp đi ít nhất một sinh mạng. Chính trị gia Nicola Fratoianni, người đã kiến nghị ban hành các quy định để bảo vệ công nhân trong đợt nắng nóng đang diễn ra, cho biết một công nhân xây dựng đường bộ 44 tuổi đã chết trong bệnh viện ngày 12/7 sau khi ngã gục bên vệ đường ở thành phố Lodi, miền Bắc Italy.

Ông Fratoianni viết trên Twitter ngày 12/7: “Chúng ta đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường ở mức không thể chịu nổi. Có lẽ trong những giờ nóng nhất, tất cả các biện pháp phòng ngừa hữu ích đều được thực hiện để tránh những thảm kịch như thảm kịch xảy ra hôm nay ở Lodi”.

Tại Rome, một số khách du lịch đã ngã quỵ do say nắng ngày 11 và 12/7, trong đó có một du khách người Anh đã bất tỉnh trước địa điểm du lịch Đấu trường La Mã.

Nhiệt độ cao trên nhiều vùng của châu Âu là do “vòm nhiệt” - hiện tượng hình thành khi một khu vực áp suất cao ở cùng một vị trí trong một khoảng thời gian dài, khiến không khí nóng mắc kẹt bên dưới.

Dự báo vào ngày 14/7, nhiệt độ sẽ rất cao ở miền Trung và miền Nam Italy, trong khi thủ đô Rome có thể có nhiệt độ kỷ lục từ 40 đến 45 độ C. Bộ Y tế Italy đã đưa ra cảnh báo đỏ (có nghĩa là nguy cơ tử vong) tại 27 thành phố trong tuần này, trong đó có Rome, Florence và Bologna.

Khách du lịch dùng ô che nắng khi xếp hàng vào đền Pantheon ở Rome ngày 8/7. Ảnh: AP

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau một bài báo đăng trên tạp chí Nature ngày 10/7, cho thấy đợt nắng nóng năm 2022 đã giết chết 61.672 người ở châu Âu. Theo bài báo này, Italy có tỷ lệ tử vong cao nhất với khoảng 18.000 ca tử vong do nắng nóng vào năm 2022.

Ông Mercalli cảnh báo rằng những người có nguy cơ tử vong cao nhất là những người dễ thuộc nhóm dễ bị tổn thương và không có điều hòa nhiệt độ. Chưa đầy 10% hộ gia đình ở châu Âu có điều hòa không khí, so với khoảng 90% hộ gia đình ở Mỹ.

Độ ẩm dự kiến cũng tăng cao, làm tăng thêm tình trạng khó chịu trên khắp Italy. Chính phủ Italy đã đưa ra cảnh báo rằng người dân cần ở trong nhà, uống đủ nước và tránh uống rượu.

Giới chức Italy đề nghị các doanh nghiệp cố gắng tránh đưa người ra ngoài làm việc từ trưa đến 5 giờ chiều trong thời gian hai tuần tới. Một số trại hè dành cho trẻ em đã bị tạm dừng hoạt động.

Các thành phố đông khách du lịch như Rome cũng đang thiết lập các trạm làm mát gần các điểm tham quan chính. Các trạm này có lều phun sương, nước miễn phí và các nhân viên chăm sóc sức khỏe để đối phó với tình trạng say nắng.

Nhiệt độ cao ở Italy dự kiến ​​tăng bắt đầu từ 14/7 khi đợt nắng nóng Cerberus được thay thế bằng một đợt nóng mới tên là Charon - một nhân vật người Hy Lạp đã đưa người chết ra khỏi cổng địa ngục. Trong đợt nắng mới này, nhiệt độ có thể tăng cao hơn nữa vào tuần tới.

Theo chính phủ Italy, nhiệt độ thậm chí có thể tiến đến kỷ lục 48,8 độ C - mức cao nhất trong lịch sử châu Âu từng xảy ra trên đảo Sicily vào ngày 11/8/2021.

Đợt nắng nóng hiện nay ở Italy cũng đang ảnh hưởng đến các nước châu Âu khác như Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề. Cơ quan thời tiết quốc gia AEMET đã cảnh báo ngày 12/7 rằng nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C ở các vùng. Đợt nắng nóng này nối tiếp đợt nắng nóng trước đó ở Tây Ban Nha vào tháng 4, khiến nhiệt độ tăng vọt lên 38,8 độ C, phá vỡ kỷ lục hàng tháng của nước này trước đó. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng khả năng xảy ra đợt nắng nóng này cao gấp 100 lần do khủng hoảng khí hậu do con người gây ra.

Trong khi đó, tại Mỹ, một đợt nắng nóng kéo dài đã bao phủ khu vực rộng lớn trải dài từ California đến Nam Florida vào ngày 12/7. Các nhà dự báo cho biết trong những ngày tới, nhiệt độ có thể phá vỡ kỷ lục ở các vùng của Tây Nam nước này.

Theo hãng tin Reuters, thành phố Phoenix (bang Arizona) đã ghi nhận ngày thứ 13 liên tiếp có nhiệt độ trong ngày thấp nhất 43 độ C. Các dự báo cho thấy nhiệt độ ở thành phố này vào tuần tới sẽ phá vỡ kỷ lục 18 ngày liên tiếp trên 43 độ C, được thiết lập vào tháng 6/1974.

Cũng trong ngày 12/7, nhiệt độ Las Vegas đạt đỉnh 42 độ C và dự báo sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 47 độ C trong ngày 16/7.

Tại Texas, nơi trước đây nhiệt độ chỉ lên đến cao nhất là 37 độ C, giờ nhiệt độ ở một số nơi đã lên đến 46 độ C và dự kiến kéo dài cho đến cuối tuần.