Du khách bị sóng dữ tấn công khi chụp ảnh ở 'bẫy tử thần'

Thời báo của Ấn Độ Times of India đưa tin, hôm 24/10, thi thể của nam du khách xấu số đã được tìm thấy, sau khi ông bị cơn sóng dữ cuốn khỏi vách đá ở Angel's Billabong.

Trước đó, khi Mukhi và vợ - Kavita đang đứng gần mép vực để chụp ảnh thì một con sóng dữ bất ngờ ập đến, cuốn hai người xuống nước.

Ngay sau đó, Kavita đã được đã được cứu lên với vài vết bầm tím, còn Mukhi bị cuốn trôi khỏi vách đá.

Khoảnh khắc nam du khách Mukhi bị sóng dữ cuốn khỏi vách đá ở ' bẫy tử thần ' Angel's Billabong. Ảnh: X.

Amin Asghar - chủ tịch công ty lữ hành Skal International - chia sẻ với tờ Times of India rằng: “Vì trăng tròn nên biển động và có sóng lớn. Người lái xe đã yêu cầu hai người họ tránh xa mép vách đá, nhưng trước khi họ di chuyển thì một con sóng lớn đã đập vào vách đá và kéo Mukhi xuống biển”.

Theo nguồn tin của New York Post, thi thể của Mukhi được tìm thấy sau 1 ngày bị sóng cuốn, tại Nusa Dua, cách Angel's Billabong khoảng 12 dặm, sau cuộc tìm kiếm do cảnh sát địa phương và hải quân Indonesia chỉ đạo.

Theo Reuters , Angel's Billabong là hồ bơi tự nhiên giữa biển, được ví như kỳ quan nằm trên đường dẫn ra biển Pasih Uug, ở phía Tây Nam của đảo Nusa Penida.

Tuy nhiên, người dân địa phương mô tả Angel's Billabong là "bẫy tử thần" đích thực, bởi lẽ mỗi năm nơi này thu hút hàng nghìn du khách ghé qua và ghi nhận vô số vụ người bị sóng cuốn trôi ra biển.

Dù bị coi là "cái bẫy tử thần" nhưng nhiều du khách đến Bali vẫn muốn tới Angel's Billabong trải nghiệm.

Đầu năm 2023, một du khách người Ấn Độ đã thiệt mạng khi đứng chụp ảnh ở đây.

Năm 2018, một du khách 46 tuổi đến từ Trung Quốc cũng bỏ mạng khi mải chụp ảnh selfie mà không để ý đợt sóng mạnh ập tới .

Năm 2017, du khách 23 tuổi người New Zealand cũng bị mất tích, sau khi cố cứu bạn gái người Đức.

Năm 2016, hai vợ chồng trẻ người Úc khi đang hưởng tuần trăng mật thì gặp sóng đánh dọc theo những tảng đá ở Angel's Billabong . Hôm sau, người ta nhìn thấy người vợ trôi dạt vào bờ.

Theo người dân địa phương, thời điểm trải nghiệm lý tưởng nhất ở Angel's Billabong là 8-9h sáng. Đặc biệt, những ngày thời tiết không ủng hộ, du khách chỉ nên đứng từ trên cao ngắm nhìn.