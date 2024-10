Nhiệt độ của "thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam" vừa hạ xuống 11 độ C, du khách tuyên bố: "Đi ngay kẻo lỡ"

Những ngày gần đây, không khí lạnh đang tràn về nhiều nơi trên cả nước, mang đến sự hân hoan và háo hức cho người dân. Đáng chú ý, một địa điểm thường được mệnh danh là “thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam” cũng vừa đón đợt gió lạnh này, đó là thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khung cảnh thành phố tuyệt đẹp vào sáng sớm được nhiều nhiếp ảnh gia ghi lại. Ảnh: Công Ngô - Trần Phúc Toàn

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh đợt gió lạnh đầu mùa của thành phố này được chia sẻ rộng rãi. Vào sáng sớm, nhiệt độ chỉ rơi vào mức 11-16 độ C, kèm theo sương mù dày đặc. Người dân di chuyển ngoài đường ai nấy đều khoác lên mình áo dài tay, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa huyền ảo.

Lớp sương mù bao phủ thành phố vào lúc sáng sớm. Ảnh: Nguyễn Kim Trọng

Nơi đây cứ vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 gió thường miên man thổi, mang theo hơi lạnh tràn về bất kể lúc nào trong ngày. Dù không có cái lạnh buốt da, buốt thịt như ở miền Bắc hay miền Trung, người dân Tây Nguyên lại cảm nhận được cái lạnh rất riêng trong mùa khô.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại ở thành phố còn có thêm những cơn mưa xuất hiện, càng làm cho tiết trời thêm phần buốt giá. Không khí này khiến nhiều người, đặc biệt là những ai sinh sống tại Pleiku, cảm thấy vừa bất ngờ vừa thích thú bởi tiết trời lạnh không khác gì ngoài miền Bắc.

Nhiều người dân chia sẻ hiếm khi thấy Pleiku vừa lạnh vừa mưa mang đến không khí buốt giá thế này. (Ảnh: SócMedia, Review Gia Lai)

Tiết trời chớm đông khiến mọi thứ ở thành phố này tĩnh lặng và nhẹ nhàng đến nao lòng. Những khoảnh khắc này là thời điểm lý tưởng để thưởng thức ly cà phê nóng hổi, hay chỉ đơn giản là đi dạo quanh những con đường hít hà không khí. Rất nhiều người sinh sống tại Pleiku thừa nhận rằng thời tiết này chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn cả ngày, bên cạnh đó không ít du khách rủ nhau lên kế hoạch cho chuyến đi đến Pleiku thư giãn.

Thời tiết lý tưởng, không khí trong lành, không quá ngạc nhiên khi Pleiku được mệnh danh là "thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam". Nhiếp ảnh: Công Ngô - Trần Phúc Toàn

Quả thực với điều kiện thiên nhiên ban tặng một bầu không khí trong lành, nhiệt độ trung bình hàng năm chỉ khoảng 23 độ C, mùa hè nóng nhất là 33 độ C và mùa đông lạnh nhất là 8 độ C, nơi đây quả thật là thích hợp để ngủ.