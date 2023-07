"Đu" BLACKPINK đỉnh chóp: Huy động hơn 600 triệu trong 1 tháng để tổ chức đón idol quy mô khủng

Càng gần đến sát ngày diễn ra concert của BLACKPINK, các hoạt động ủng hộ cho nhóm nhạc này lại càng náo nhiệt. Nếu như ở SVĐ Mỹ Đình, người hâm mộ sẵn sàng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ giữa thời tiết nóng bức để đổi vòng tay concert thì trên MXH, loạt dự án chào đón idol của các fansite cũng được công bố.

Ngày BLACKPINK đến Việt Nam đã rất gần

Kêu gọi được hàng trăm triệu để chạy dự án đón idol

Trong số rất nhiều fansite của BLACKPINK tại Việt Nam, có thể kể đến chuỗi hoạt động sôi nổi của OT4 (tức là One True) - 4 fansite lớn của 4 cô gái “đen hồng” và màn kết hợp của 3 fansite BLACKPINK đình đám ở Việt Nam, gồm: BLACKPINK Vietnam FC, Hậu cung của BLACKPINK, 24/365 with BLACKPINK.

Các fansite này đều có dự án chào đón thần tượng riêng, mỗi dự án gồm nhiều hoạt động khác nhau như tour xe buýt vòng quanh khu vực diễn ra concert và trung tâm thành phố, treo cờ dọc tuyến đường sân bay Nội Bài - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân, dựng màn hình đèn led ở toà nhà lớn,...

Để tổ chức được các hoạt động này, hầu hết fansite đều kêu gọi ủng hộ từ người hâm mộ. Và chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khoảng 1 tháng từ khi concert tại Hà Nội được công bố, số tiến ủng hộ của Blinks cho các fansite đều lên đến hàng trăm triệu.

Số tiền ủng hộ đã được các fansite công bố:

- Mandoo Jennie VN - 김제니 Black Pink: 108 triệu tính đến 17/7

- Eternal Light - LISA BlackPink Vietnam Fanpage: 130 triệu

- RoseGoldvn - BlackPink ROSÉ 1st Vietnamese Fanpage: 178 triệu tính đến 26/7

- Jisoonly - BlackPink Jisoo Vietnam Fanpage - chưa chốt

- BLACKPINK Vietnam FC, Hậu cung của BLACKPINK, 24/365 with BLACKPINK: 128 triệu tính đến 25/7

Ước tính, con số mà Blinks Việt Nam ủng hộ tới các fansite này đã lên đến hơn 600 triệu đồng.

Số tiền ủng hộ đều được các fansite cập nhật đều đặn

Tranh thủ quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Đặc biệt dự án cổ vũ idol của các fansite đều lồng ghép hình ảnh Việt Nam để giới thiệu dải đất hình chữ S đến với bạn bè quốc tế. Chẳng hạn Eternal Light để mascot LALI mặc áo dài truyền thống của Việt Nam trong hoạt động chạy BMW đón Lisa về dinh, RoseGoldvn sử dụng hình ảnh Rosé đội nón lá,...

Riêng 3 fansite BLACKPINK đã in hình rất nhiều địa điểm nổi tiếng của Việt Nam lên xe buýt như hồ Gươm, chợ Bến Thành, cột cờ kinh thành Huế,... trong hoạt động Road to the pinks. Chia sẻ rõ hơn về mục đích của hoạt động này, bài đăng trên các fansite này cho biết:

"Project này nhằm chào đón BLACKPINK, và đồng thời quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với tất cả mọi người!

Mọi người có thể thấy những chi tiết nhỏ về các địa danh Việt Nam được điểm trên thân xe buýt cạnh các hình ảnh của BLACKPINK Đây cũng chính là ý muốn của chúng mình khi nhắc đến mục đích quảng bá hình ảnh Việt Nam ạ! Hi vọng các bạn sẽ thương yêu 'em nó' thật nhiều

Với mỗi chuyến xe, chúng mình đều sẽ có hướng dẫn viên du lịch trong áo dài truyền thống Việt Nam để giới thiệu về lịch sử, địa danh các điểm đến".

LALI - mascot Lisa mặc áo dài