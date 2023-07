Điểm mặt những gái xinh, rich kid sẽ có mặt tại concert BLACKPINK, có cả phụ huynh nổi tiếng cùng con "đu idol"

Là một fan siêu cứng của BLACKPINK, MC Khánh Vy cũng đang háo hức đếm ngược đến ngày được xem idol trình diễn ở SVĐ Mỹ Đình. Cô nàng cũng từng khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt khi dịch How You Like That của nhóm này ra 5 thứ tiếng.