Dự báo tình hình mưa bão ở Hà Nội

Sáng nay, bão Talim tiếp tục mạnh thêm, vào 7 giờ sáng nay (17/7), tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Trong chiều và tối nay, bão đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 7 giờ sáng mai (18/7), bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo trong 24-36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng chiều ngày 18/7, bão đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng nước ta, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ tối 18/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Hà Nội có thể chìm trong mưa dông, gió giật mạnh trong ngày và đêm 18/7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim , từ đêm 17/7, Hà Nội bắt đầu có mưa, sau đó có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo đỉnh điểm của mưa lớn tập trung trong ngày và đêm 18/7. Trong hai ngày 19-20/7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội từ 180-280mm, có nơi trên 300mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Cùng với mưa lớn, Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18/7. Từ gần sáng ngày 18/7, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa bão có thể gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội. Gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, cây xanh đổ gãy.