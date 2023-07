Bão số 1 áp sát, sơ tán 30.000 dân, Quảng Ninh và Hải Phòng cấm biển

Sáng 17-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim).

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 1. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cơ quan này nhận định khả năng cao bão số 1 đi theo hướng hiện nay, từ nay đến chiều cường độ bão duy trì ở cuối cấp 11, đầu cấp 12.

Bão số 1 sẽ đi vào bán đảo Lôi Châu, gặp ma sát địa hình nên giảm 1-2 cấp. Sau đó bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh - Hải Phòng. Vì hoàn lưu bão rộng, cường độ mạnh nên sẽ bao trùm cả khu vực Bắc bộ, trải rộng ra Thanh Hoá - Nghệ An.

Ông Khiêm cho biết thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh trên đất liền là từ trưa và chiều mai 18-7.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người (Quảng Ninh 700, Hải Phòng 8.691, Thái Bình 19.021; Nam Định 1.128; Ninh Bình 347).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết toàn tỉnh có trên 6.000 tàu, 231 tàu đánh bắt xa bờ đã vào khu vực neo đậu an toàn. Với nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh có 14.000 lồng, hiện đã kiểm soát, chằng chéo đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ. "Toàn bộ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đã đưa vào vùng an toàn" - ông Diện nói.

Đối với hoạt động du lịch, 12 giờ trưa nay 17-7, Quảng Ninh sẽ cấm biển và dừng toàn bộ tàu ra khơi. Hiện Quảng Ninh có khoảng trên 4.000 khách du lịch sẽ được đưa về đất liền trước khi bão đổ bộ. Đối với khách ở lại trên các đảo, tỉnh sẽ bố trí ăn nghỉ, ổn định tình hình.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp ứng phó bão số 1

Dự báo TP Hải Phòng nằm trong tâm bão số 1 khi đổ bộ, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết tại đảo Bạch Long Vĩ có 27 phương tiện đang trong âu, 8 tàu hoạt động cách đảo 1-5 hải lý và nằm trong tầm kiểm soát. Đối với đảo Cát Bà có 45 tàu du lịch đang hoạt động trong vịnh kín...

"Đối với hoạt động du lịch, Hải Phòng hiện đang có 9.600 lượt khách đang lưu trú, TP đang tập trung tuyên truyền, vận động du khách về đất liền trong ngày hôm nay và sáng mai, nếu khách muốn ở lại TP sẽ bố trí ăn, ở an toàn" - ông Thọ cho biết.

Theo ông Thọ, 12 giờ hôm nay 17-7, TP Hải Phòng sẽ không tiếp nhận hoạt động du lịch và đến 21 giờ cùng ngày sẽ cấm biển.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 1, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh dù Ban chỉ đạo và các địa phương đã có kinh nghiệm trong phòng, chống bão nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Mục tiêu của chúng ta là không để thiệt hại về người, giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về tài sản.

"Không có gì là chắc chắn, dự báo vẫn là dự báo" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo, các địa phương thực hiện tốt Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16-7 của Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đề nghị Ban chỉ đạo và các địa phương cần chủ động, linh hoạt; phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền.