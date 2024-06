Bắt quả tang một cơ sở cho hơn 10 công nhân bơm tạp chất vào tôm

Theo đó, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 23/6, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh cùng sự hỗ trợ của Công an huyện Phước Long đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở thu mua tôm nguyên liệu trên địa bàn do ông Trần Văn Hậu (SN 1982), ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long làm chủ.

Cơ sở đang cho công nhân thực hiện hành vi bơm tạp chất vào tôm bị ngành chức năng bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có hơn 10 công nhân đang thực hiện hành vi bơm tạp chất vào 37kg tôm sú nguyên liệu. Qua kiểm tra cho thấy số tôm này đều có chứa tạp chất Agar

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện chủ cơ sở không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số tôm sú để xử lý theo quy định pháp luật.