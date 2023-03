Dự báo thời tiết tháng 4/2023, Bắc Bộ đón không khí lạnh trước khi nắng nóng gia tăng vào nửa cuối tháng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ được dự báo xuất hiện nắng nóng cục bộ, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng trong từ 3-5/4, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 độ C. Cũng trong khoảng thời gian này, Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xu hướng gia tăng nắng nóng vào nửa cuối tháng 4. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ đêm 5-6/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Do vậy, nắng nóng sẽ chấm dứt.

Khoảng 6-7/4, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau đó, không khí lạnh suy giảm dần về tần suất và cường độ. Tuy hoạt động suy yếu dần nhưng không khí lạnh vẫn có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Nắng nóng xu hướng gia tăng vào nửa cuối tháng 4/2023. Trong khi đó, ở miền Đông Nam Bộ trong tháng 4 vẫn có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.

"Người dân cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc cũng như nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do nắng nóng", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 1-30/4, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%, Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (cao hơn khoảng 5%).

Tháng 5-6/2023, nhiệt độ trung bình cả nước xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tháng 7-8/2023, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cảnh báo, từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và xuất hiện vào khoảng cuối tháng 6, phù hợp với quy luật khí hậu.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể tương đương với trung bình nhiều năm (khoảng 4-5 cơn) trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo tác động đến Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ.