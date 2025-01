Dự án văn phòng sáng tạo dành cho cộng đồng

Chuỗi hoạt động "Văn phòng Sáng Tạo" Pop-Up Office

Pop-Up là chương trình nguyên bản do ELLE Decoration khởi xướng từ năm 2022, với mong muốn tạo ra một không gian kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thiết kế, văn hoá và phong cách sống thông qua chuỗi hoạt động diễn ra liên tiếp trong 3-4 tuần.

Cốt lõi của chương trình là không gian văn phòng của đội ngũ tòa soạn, nơi làm việc, hội họp, phỏng vấn, sản xuất hình ảnh, tiếp đãi đối tác và trò chuyện cùng các nhân vật của ấn phẩm. Với Pop-Up Office, đội ngũ ELLE Decoration được toàn quyền cải tạo và biến đổi một không gian có sẵn thành văn phòng của mình, với sự góp sức của các đối tác về sản phẩm nội thất, vật liệu, chiếu sáng và công nghệ, nhằm tạo ra một trải nghiệm tổng hòa giữa nội thất, kiến trúc, nghệ thuật và văn hoá.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, đội ngũ ELLE Decoration tổ chức đa dạng các hoạt động, như: design talk, workshop, trình diễn, showcase, demo sản phẩm, giao lưu cùng nghệ sĩ, nhằm kết nối cộng đồng độc giả to lớn, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà báo và sinh viên khối ngành nghệ thuật…

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ và tác phẩm của họ trong Pop-Up Office cũng là cách đội ngũ biên tập muốn giới thiệu với công chúng cách tác phẩm "sống" trong không gian sống, tạo sự khác biệt với không gian trưng bày truyền thống. Hình thức tổ chức theo kiểu văn phòng - living room cũng tạo cơ hội đón tiếp những nhóm khách nhỏ, tổ chức các cuộc trò chuyện thân mật và ấm cúng với những đối tác quan trọng, trong bất cứ thời điểm nào họ có thể thu xếp ghé thăm văn phòng.

Về Pop-Up Office mùa 3 – Văn phòng "Khởi tạo niềm vui"

Sự chung tay hỗ trợ của các đối tác mùa 1 (08/2022) và mùa 2 (04/2023) đã đem đến thành công vượt ngoài mong đợi cho Pop-Up Office và là nguồn động lực to lớn, cổ vũ ELLE Decoration tiếp tục thực hiện mùa 3 vào tháng 12/2024 và tháng 01/2025. Trong không gian của TĐX Ice Factory, Pop-Up Office cùng diễn ra với triển lãm tích hợp công nghệ Thực tế ảo Tăng cường Ngóc Ngách do đội ngũ Thóc Journal thực hiện, mang "Ký ức lõi" của 38 nhà sáng tạo đến gần hơn với công chúng.

Chủ đề đặc biệt trong mùa thứ 3 "Making of Joy / Khởi tạo niềm vui" lấy cảm hứng từ Màu Dulux của năm 2025 True Joy™ - Vàng Khởi Sắc, mang thông điệp: Trong thời khắc giao giữa 2024 và 2025 - hai năm mà chúng ta đều ý thức rõ đã, đang và sẽ có nhiều thử thách trong đời sống xã hội, thì tầm quan trọng của suy nghĩ tích cực, hướng thiện, hướng đến ánh sáng và tìm niềm vui sống trong mỗi ngày lại càng trở nên tha thiết.

Đồng hành cùng đối tác Dulux by AkzoNobel, không gian TĐX Ice Factory và hàng loạt đối tác sáng tạo, đối tác nội dung uy tín, đặc sắc mới mẻ, ELLE Decoration PopUp Office mùa 3 đã diễn ra trong không khí tưng bừng và sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa, từ designer talk đến workshop, trình diễn âm nhạc đến ngâm thơ và thời trang…

Màu Dulux của năm 2025

Màu Dulux của năm 2025 True Joy™ - Vàng Khởi Sắc là gam màu ấm áp, rực rỡ tựa như ánh nắng, được tạo ra để đánh thức nguồn cảm hứng sáng tạo, đầy lạc quan từ các không gian sống. Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở Trung tâm Mỹ thuật toàn cầu AkzoNobel, năm 2025, khắp nơi trên thế giới đều lan tỏa niềm tin tích cực rằng cuộc sống sẽ ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Đây là thời điểm hoàn hảo để thay đổi, tạo ra những bước đột phá mới cho cuộc sống. Với sắc vàng tràn đầy cảm hứng này, Dulux cũng giới thiệu ba bảng màu để gợi ý cách phối hợp màu sắc cho không gian: Bảng màu The Bold - Đột Phá, The Human - Tinh Xảo và The Proud - Kiêu Hãnh.

Với màu của năm 2025 True Joy™ – Vàng Khởi Sắc của Dulux, ELLE Decoration Vietnam phối hợp cùng Dulux by AkzoNobel khởi động cuộc thi thiết kế không gian Design Contest và Styling Contest "Tuyên ngôn của niềm vui", hứa hẹn là sân chơi dành cho những ý tưởng đột phá, lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực để chào đón năm 2025 đầy cảm hứng. Ban giám khảo đồng hành là những chuyên gia hàng đầu, bảo chứng cho sự công tâm và chất lượng: Đạo diễn Cao Trung Hiếu, Chủ biên Tạp chí Elle Decoration Nguyễn Phan Thùy Dương, Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, Nguyễn Hữu Vinh – Phó Trưởng Khoa – Khoa Kiến Trúc Nội Thất, Đại học Kiến trúc TP. HCM. Người thắng giải nhất sẽ nhận được 100.000.000VND bao gồm chi phí tham quan tuần lễ thiết kế Salone del Mobile 2025 tại Milan, Ý.

Để hiện thực hóa ý tưởng Pop-Up Office, rất nhiều đơn vị, cá nhân và tổ chức đã chung tay cùng với ELLE Decoration Việt Nam. Sự góp sức của họ đã làm nên một cuộc chơi đầy cảm hứng, đánh dấu sự chuyển giao hy vọng giữa năm mới và năm cũ.

Đối tác địa điểm: TĐX Ice Factory

Đối tác truyền thông: Maybe Group, WeYoung Fair

Đối tác sản phẩm nội thất: District Eight, Root & Branch, Yamaha Music, CARA Lighting, Desino

Đối tác sáng tạo: atelier tho.A, In2 Concept

Đối tác Catering: Warehouse

Đối tác nội dung hoạt động workshop: Dagora Vietnam, Thóc Journal, Khoa Nội Thất Kiến Trúc - Đại học Kiến Trúc TPHCM, Đạo diễn Lan Nguyên, Nhóm Saigon Bros, Nhóm Archists Atelier, Urban Sketchers Vietnam, Chuyên gia truyền thông Khổng Loan, Tổ chức BlueDragon

Behalf Studio, Vocalist Thế Huy, Nghệ sĩ thị giác Naoun, Windbay Studio, Chuyên gia mùi hương Trương Chiêu Sỹ, KHAAR, Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, Nhà văn Nguyễn Khắc, Ngân Vi, Florist Vỹ Nguyễn, Florist Sơn Trần, Chef Thảo Na, Vietnamme, Storii, Chiron Dương, Gia Nghi, Desino, Biên tập viên Nicky Khánh Ngọc, NU Architecture & Design, Nghệ sĩ Ngọc Dân