Dự án khu đô thị hơn 6.700 tỷ đồng, rộng 264 ha của Sun Group tại nơi được ví như "Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên" có diễn biến mới

Quảng Ngãi đang đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án khu đô thị tại xã Măng Đen. Trong đó, dự án Khu đô thị số 1 quy mô 264 ha, tổng vốn khoảng 6.700 tỷ đồng do Sun Group đầu tư được yêu cầu phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 8/2026.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, hiện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen, phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị số 1 và Dự án Khu đô thị số 5.

Trong đó, Dự án Khu đô thị số 1 có quy mô khoảng 264 ha. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất đã hoàn thành 339/340 thửa, tương ứng khoảng 255 ha. UBND tỉnh đã phê duyệt phương án khai thác tận dụng gỗ rừng trồng, đơn giá bồi thường rừng; đồng thời niêm yết phương án bồi thường đối với 82,88 ha rừng trồng.

Hiện các đơn vị tiếp tục xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được thẩm định và đang được hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt.

Trong khi đó, Khu đô thị số 5 có quy mô gần 277 ha, ảnh hưởng 916 thửa đất. Công tác đo đạc, kiểm tra hiện trạng đã hoàn thành 97/181 thửa trong đợt 1, tương ứng khoảng 167 ha. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục đo đạc đối với các thửa đất còn lại.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để phấn đấu bàn giao mặt bằng Dự án Khu đô thị số 1 trong tháng 8/2026, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn tất hồ sơ để đủ điều kiện triển khai ngay sau khi được giao đất.

Dự án Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư, có tổng vốn khoảng 6.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 105 tháng, được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng gắn với không gian sinh thái đặc trưng của Măng Đen.

Trong khi đó, Khu đô thị số 5 do Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 9.777 tỷ đồng, quy mô gần 277 ha, thời gian thực hiện khoảng 105 tháng, hướng tới hoàn thiện không gian đô thị và tăng tính kết nối giữa các khu chức năng tại Măng Đen.

Được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên", Măng Đen nổi bật với khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C cùng hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025, khu vực này đón gần 2 triệu lượt khách, chiếm gần 40% trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng nổi bật của khu vực.