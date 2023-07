ĐT New Zealand bị truyền thông gây sức ép trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam

Tờ Stuff New Zealand, trang tin lớn nhất quốc gia, khẳng định: “Napier (nơi tổ chức trận giao hữu) không phải là 1 trong 9 thành phố đăng cai World Cup nữ 2023. Nhưng ngày 10/7 tới, nó sẽ là tâm điểm của thể thao New Zealand, khi đội tuyển nữ đấu Việt Nam tại sân McLean Park.

Đây là bài test cho New Zealand trước các trận đấu bảng A với Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ. Nếu đánh bại Việt Nam, New Zealand sẽ chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng vào thời điểm hoàn hảo: 10 ngày sau trận khai mạc World Cup.

Tuy nhiên, nếu hòa hoặc thua, họ sẽ càng lún sâu vào khủng hoảng. Đây là thời điểm New Zealand khiến NHM bất an khi họ đã thua 8 trong số 10 trận gần nhất. Chiến thắng gần nhất của họ chỉ diễn ra trước Philippines vào tháng 9 năm ngoái. New Zealand chỉ ghi được 2 bàn trong 10 lần ra sân vừa qua.

New Zealand (trái) liên tục hòa và thua trong thời gian gần đây

Tuyển nữ New Zealand có hai mục tiêu cho World Cup sắp tới . Họ muốn lần đầu tiên giành chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Nếu muốn chinh phục 2 mục tiêu này, họ phải thể hiện được khả năng trước Việt Nam”.

Trước phong độ tốt của Việt Nam, tờ Stuff cho rằng đội nhà sẽ khó giành chiến thắng, nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc: “Trước đối thủ đứng 32 thế giới, chỉ kém New Zealand 6 bậc, rõ ràng mọi thứ không hề đơn giản. Nhưng đây vẫn là trận đấu mà New Zealand nên thắng.

Trận đấu với Việt Nam sẽ là cơ hội duy nhất để các cô gái của chúng ta thử nghiệm. Đội tuyển của chúng ta đã bị dồn đến chân tường. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng chắc chắn mục tiêu của họ phải là chiến thắng".