ĐT nữ Việt Nam mang theo trà gừng đối phó với thời tiết lạnh thấu xương ở nước chủ nhà World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập vào khung giờ tối chuẩn bị cho trận đấu giao hữu trước thềm World Cup với ĐT nữ New Zealand. Do nước chủ nhà World Cup đã vào dịp mùa đông nên buổi tối nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nhằm khắc phục những khó khăn để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ, đội ngũ bác sĩ, trợ lý của ĐT Việt Nam đã chuẩn bị trà gừng mang đi từ Việt Nam cho toàn đội uống trước khi tập.

Bác sĩ của tuyển nữ Việt Nam rót trà gừng cho cầu thủ uống (Ảnh: VFF)

Trà gừng có tác dụng làm nóng cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Trinh chuẩn bị một bình giữ nhiệt, pha trà gừng từ khách sạn sau đó mang ra sân cho cầu thủ uống trước buổi tập. ĐT nữ Việt Nam cũng đã từng phải làm cách này trước đây khi thi đấu dưới điệu kiện thời tiết lạnh.

Các cầu thủ mỗi người chỉ uống một cốc nhỏ (Ảnh: VFF)

Tất cả đội đều cố gắng vượt qua khó khăn (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng thời tiết là khó khăn chung, không chỉ Việt Nam mà các đội bóng đến từ vùng nóng cũng sẽ phải đối mặt.

"Thời điểm diễn ra giải đấu là mùa đông tại New Zealand, vì vậy việc giữ ấm và đảm bảo thể trạng thi đấu cho các cầu thủ là điều rất được quan tâm. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cũng cho biết đây là vấn đề tất cả các đội bóng phải đương đầu. "Như đội Mỹ hay các đội đến từ châu Phi, họ cũng đến từ những vùng có thời tiết nóng trước khi chuyển sang thời tiết lạnh tại đây. Không phải lúc nào cũng có thể có được điều kiện thời tiết thuận lợi, các đội đều sẽ phải đương đầu. Đội nào khắc phục được nhanh hơn, tốt hơn thì sẽ có thể thi đấu thuận lợi hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và ĐT nữ Tây Ban Nha trước khi bước vào giải chính thức. Đây sẽ là hai bài kiểm tra quan trọng cho các vị trí trước khi ban huấn luyện đưa ra những tính toán về chiến thuật cho các trận đấu tại vòng bảng. Chia sẻ về kế hoạch của đội tuyển ông Chung nói:

"Chúng tôi ở Napier 6 ngày để thi đấu với đội chủ nhà. Đây là một sự thử nghiệm tốt. Hai trận giao hữu sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm quen với lối đá của các đội, qua đó khắc phục dần các khó khăn của chúng ta".