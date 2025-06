Drama đầu tiên của Em Xinh Say Hi: Châu Bùi bị tố cướp danh Quỳnh Anh Shyn khi tự nhận Top 1 trên sóng?

Em Xinh Say Hi vừa lên sóng tập 1 vào tối 31/5 vừa qua ngay lập tức đã trở thành cơn sốt trên khắp các nền tảng MXH. Ở Threads, chủ đề Em Xinh phủ sóng với làng loạt bài viết có lượng tương tác khủng, khán giả không chỉ dành sự quan tâm nhiệt tình cho âm nhạc mà còn cho cả yếu tố thời trang của chương trình. Đại diện cho khía cạnh này, Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn chính là 2 gương mặt tiêu biểu cùng góp mặt trong dàn 30 Em Xinh. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà ngay sau tập đầu tiên, một drama đã nổ ra trong cộng đồng người hâm mộ của 2 fashionista đình đám.

Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn dính drama ngay sau tập 1 Em Xinh Say Hi.

Theo đó, liên quan đến màn giới thiệu của Châu Bùi khi lên sóng, cô nàng đã sử dụng hashtag "3 triệu đô la Mỹ" để làm gợi ý cho sự xuất hiện của mình. Khi được MC Trấn Thành hỏi về ý nghĩa của con số này, Châu Bùi đã giải thích đó chính là tổng giá trị truyền thông (MIV) mà cô từng đạt được ở một mùa Fashion Week.

Châu Bùi cũng thẳng thắn "flex" thêm rằng mình từng là người nắm giữ giá trị truyền thông cao nhất thế giới ở Paris Fashion Week. Câu trả lời của nàng fashionista khiến Trấn Thành và các Em Xinh có mặt ở đó đồng loạt trầm trồ. Tuy nhiên, phát ngôn này cũng chính là lý do tạo nên tranh cãi trên MXH sau đó, một phần nguyên nhân do Châu không đề cập chính xác về mùa mốt mà mình đạt được thành tích trên.

* Giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) là một chỉ số do Launchmetrics phát triển, nhằm định lượng giá trị kinh tế mà một cá nhân hoặc nội dung mang lại cho thương hiệu thông qua các hoạt động truyền thông trên nhiều nền tảng khác nhau (bao gồm MXH, báo chí, truyền hình...). Chỉ số này phản ánh mức độ ảnh hưởng và hiệu quả truyền thông, quy đổi thành đơn vị tiền tệ để dễ dàng so sánh và đánh giá.

Châu Bùi nói về con số MIV 3 triệu đô la (Nguồn Vie Channel).

Một bài đăng đang thu hút hơn 115 nghìn lượt xem trên Threads cho rằng Quỳnh Anh Shyn đã bị người em thân thiết "cuỗm" mất danh xưng khi cô mới là người nắm giữ vị trí số 1 trên BXH giá trị truyền thông ở Paris Fashion Week Thu/Đông 2024. Song, ý kiến này đã lập tức bị phản pháo mạnh mẽ từ cả người hâm mộ của Châu Bùi lẫn Quỳnh Anh Shyn.

Những người lên tiếng bảo vệ Châu Bùi cho rằng trong lúc lên sóng, cô không hề nhắc đến thời điểm cụ thể mà mình đạt thành tích trên. Do đó, không thể khẳng định Châu Bùi đang nói về Paris Fashion Week Thu/Đông 2024 - nơi Quỳnh Anh Shyn đạt được thứ hạng cao nhất. Số khác lại cho rằng đây là một màn cosfan (đóng giả người hâm mộ) của chủ bài đăng, nhằm mục đích "kích war" (tạo nên tranh cãi) giữa fan 2 nhà.

Bài post chỉ trích Châu Bùi trên Threads.

Các bình luận đồng lòng phản bác quan điểm tiêu cực của chủ bài viết, bảo vệ Châu Bùi và mối quan hệ giữa cô với Quỳnh Anh Shyn.

Sự thật về phát biểu của Châu Bùi ở tập 1 Em Xinh Say Hi

Con số 3 triệu đô và vị trí Top 1 giá trị truyền thông mà Châu Bùi đề cập hoàn toàn chính xác. Đó cũng là những thành tích vẻ vang mà Châu Bùi đã đạt được trong những lần ra quân ở các Tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Chỉ có điều 2 con số này không đến cùng lúc với nhau mà thôi.

Ở Tuần lễ Thời trang Xuân/Hè 2025, diễn ra vào tháng 9/2024 (mùa Fashion Week gần nhất mà Châu Bùi và Quỳnh Anh tham dự), Châu Bùi đã ghi tên vào Top 2 những Influencers có chỉ số MIV cao nhất theo báo cáo từ Launchmetrics. Cụ thể, tổng giá trị truyền thông mà cô đạt được tại Milan Fashion Week là 1,2 triệu USD và ở Paris Fashion Week là 2,27 triệu USD. Suy ra, tổng giá trị truyền thông mà Châu Bùi đạt được ở mùa mốt Xuân/Hè 2025 đã vượt mức 3 triệu USD.

Hình ảnh của Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn khi xuất hiện ở show Fendi thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week Xuân/Hè 2025.

Quỳnh Anh Shyn với phong cách Avant Garde có mặt ở show diễn của Rick Owens, Châu Bùi cũng cực kỳ bí ẩn với tạo hình ở show Dior - tất cả cùng thuộc Paris Fashion Week Xuân/Hè 2025.

Tuy con số 2,27 triệu USD ở Paris Fashion Week Xuân/Hè 2025 đã giúp Châu Bùi phá kỷ lục của bản thân nhưng để nói về lần đạt Top 1 của cô thì chính là mùa Paris Fashion Week Thu/Đông 2023 trước đó. Khi ấy, Launchmetrics công bố Châu Bùi đạt tổng giá trị truyền thông 1,8 triệu USD. Thành tích này của Châu Bùi giúp Việt Nam có người Việt đầu tiên ghi tên vào Top 1 BXH giá trị truyền thông ở các Tuần lễ thời trang quốc tế danh giá.

Châu Bùi đạt Top 1 giá trị truyền thông ở mùa Paris Fashion Week Thu/Đông 2023.

Một năm sau đó - tại Paris Fashion Week Thu/Đông 2024, Quỳnh Anh Shyn là người thay thế Châu Bùi ở vị trí tương tự. Báo cáo từ Launchmetrics đã chỉ ra Influencer đạt tổng giá trị truyền thông cao nhất thế giới lúc ấy với 1,5 triệu USD là nữ fashionista sinh năm 1996.

Quỳnh Anh Shyn đạt Top 1 giá trị truyền thông ở mùa Paris Fashion Week Thu/Đông 2024.

Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn đều là những fashionista hàng đầu Việt Nam, từng thay phiên nhau đạt thứ hạng cao trên hành trình chinh phục các Tuần lễ thời trang quốc tế những năm qua. Ở Em Xinh Say Hi lại là một chương mới cho thấy khía cạnh khác của họ cùng với âm nhạc và giải trí. Dù là những tân bình nhưng nhờ có sự góp mặt của 2 "yêu nữ thời trang" đình đám, cuộc chơi mặc đẹp của Em Xinh Say Hi được trông đợi sẽ còn mang đến những màn so găng mãn nhãn hơn trong suốt mùa hè này.