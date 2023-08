D.P. 2: Hành trình của Jung Hae In giàu cảm xúc nhưng quá dễ đoán

D.P. (Truy Bắt Lính Đào Ngũ) dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Kim Bo Tong. Phần đầu tiên được phát sóng năm 2021, đã thành công rực rỡ, thu hút đông đảo khán giả toàn cầu nhờ câu chuyện chân thực và khắc nghiệt về đời sống lính nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Hàn Quốc và những vấn đề phức tạp xung quanh.

Jung Hae In tiếp tục trong vai chính Ahn Jun Ho - thành viên đội D.P.

Nhiều khán giả chắc chắn vẫn còn nhớ cái kết mùa 1 khi Ahn Jun Ho (Jung Hae In đóng) có động thái bất ngờ, quay lưng bỏ lại tiểu đội và một mình chạy về đường chân trời nơi hoàng hôn đang dần buông. Sau khi trực tiếp chứng kiến một người lính qua đời mà không thể ngăn cản, tâm lý chàng binh nhất lung lay dữ dội và tự hoài nghi sự nghiệp của mình.



Cảnh kết đó như báo hiệu hành trình của nam chính trong mùa 2, khi anh đứng trước hai sự lựa chọn là tuân theo mệnh lệnh hay lắng nghe trái tim mình. Trong khi đó, người đồng đội thân cận nhất của anh - binh thượng Han Ho Yeol (Koo Kyo Hwan thủ vai) cũng phải rời đơn vị để đến bệnh viện điều trị tâm lý trong vài tháng.

Những mảnh đời đáng thương

D.P. là bộ phim nói về hành trình đi bắt những lính đào ngũ của Joon Ho và Ho Yul. Tuy nhiên, những điều hấp dẫn khán giả nhất ở phần 2 lại xoay quanh câu chuyện về những người bị truy lùng đó. Các tập phim mới giới thiệu những nhân vật và vụ án mới thách thức la bàn đạo đức của Joon Ho và Ho Yul, đồng thời đây cũng là thước đo lòng trung thành của họ với quân đội. Series tiếp nối đoạn hậu đề của tập cuối phần trước sau khi cả Hàn Quốc chấn động vì một binh lính tên Kim Roo Ri (Moon Sang Hoon đóng) bị khủng hoảng tâm lý và bất ngờ tấn công nhiều đồng đội trong đơn vị sau đó bỏ trốn.



D.P. 2 giới thiệu thêm nhiều câu chuyện bất hạnh.

Thay vì coi Kim Roo Ri là tội phạm, Joon Ho và Ho Yul tìm cách tiếp cận gia đình người đồng đội và thuyết phục anh ra đầu thú. Ekip khai thác sâu vào bi kịch của chàng lính cũng như số phận những người ở lại sau hành động dại dột của anh.

Một điểm đặc biệt trong phần 2 là đạo diễn lồng ghép thêm nhiều phân đoạn về nỗi đau phía người thân. Phân cảnh gây ấn tượng bậc nhất là khi hai bà mẹ, một của Roo Ri và một của nạn nhân của anh, đối mặt. Họ đều mang những bi kịch riêng, khiến người xem day dứt vì ranh giới đúng sai ở đây như đã bị nhòa đi bởi cơn mưa rào nặng hạt trong bối cảnh phim.

Một tuyến truyện khác gây cảm xúc mạnh cho người xem là phi vụ truy bắt Jang Seong Min (Bae Na Ra đóng). Đây là một chàng trai đặc biệt được trời phú cho giọng hát và năng khiếu nghệ thuật. Tuy nhiên, số phận anh gặp nhiều trắc trở vì đam mê giả gái của mình. Khi vào quân đội, Seong Min càng trở thành tâm điểm của các vụ bắt nạt khi liên tục bị các đồng đội châm chọc, xâm hại và bạo hành.

Quá mệt mỏi, Jang Seong Min quyết định vứt bỏ cả cuộc đời cũ để được sống với đúng con người của mình. Anh mưu sinh bằng cách hóa trang thành drag queen, lấy nghệ danh Nina và biểu diễn ở những hộp đêm. Tuy nhiên, số phận lại quá trớ trêu khi một người có máu mặt trong giới nghệ thuật tìm đến và mời anh ra nước ngoài biểu diễn. Khi đang yên ổn với cuộc sống lẩn trốn, Seong Min mạo hiểm tất cả để một lần thỏa mãn đam mê. Thế nhưng, quyết định đó cũng đẩy anh vào đường cùng.

Cuộc gặp mặt Jang Seong Min tiếp tục là một đòn nặng ký giáng mạnh vào tâm lý của các thành viên đội D.P. Trên chuyến xe trở về nhà, Ho Yul tâm sự cùng đàn em: "Thật ra, tôi cũng chẳng biết là mình muốn làm gì. Có những người thì quá muốn làm gì đó, đến nỗi rốt cuộc họ bỏ mạng vì nó. Tôi từng muốn làm nhiều việc sau khi xuất ngũ lắm. Nhưng tôi chẳng nhớ được nữa". Trong khi đó, Joon Ho chỉ nhìn về phía khoảng không vô định cùng đôi mắt nặng trĩu suy tư.

Diễn xuất tròn trịa của dàn sao thực lực

Nhân nói đến ánh mắt của Joon Ho, nam chính Jung Hae In tiếp tục chứng minh mình là linh hồn của bộ phim. Ở phần 2 này, vai của anh được xây dựng dày dặn và có sự trưởng thành về mặt tâm lý hơn rất nhiều. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ, Joon Ho nay đã là người lính kinh nghiệm, chứng kiến đủ chuyện hỉ nộ ái ố trong quân đội nhưng vẫn giữ một trái tim đầy nhân hậu.



Điều thay đổi lớn nhất ở Joon Ho phần này là anh đã dần tìm ra lý tưởng của bản thân. Chàng binh nhất ngày càng có nhiều hành động phản kháng trước những điều sai trái xảy ra thản nhiên, như cơm bữa trước mắt mình.

Jung Hae In tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất tài tình, nói ít hiểu nhiều đầy chất điện ảnh của bản thân. Hóa thân một con người bên trong đang diễn ra cuộc đấu tranh tâm lý căng thẳng, Hae In hiếm khi nở một nụ cười thoải mái. Xoay quanh anh liên tục là những tin buồn, câu chuyện đầy căng thẳng. Đạo diễn cố tình cho Hae In nói ít như để mượn anh trở thành con mắt của người xem trước những tình tiết đau thương trong phim. Những phân cảnh nhiều khoảng lặng của nam chính cũng là lúc để khán giả có cơ hội tự suy nghĩ về những điều vừa được trình chiếu trên màn ảnh.

Đặt bên cạnh dáng vẻ trầm mặc của Jung Hae In là một Koo Kyo Hwan đầy duyên dáng và hoạt bát. Ở phần này, sự ngổ ngáo của nhân vật đã được tiết chế rất nhiều để phù hợp hơn với sự nghiêm túc của các câu chuyện phim. Tuy nhiên, hai nhân vật vẫn luôn tỏa sáng khi ở bên nhau, thể hiện được phản ứng hóa học tuyệt vời trong phim. Một điều đáng tiếc là họ không có quá nhiều phân cảnh diễn chung trong mùa hai này.



Một nhân vật khác dù mới xuất hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc với người xem là Bae Na Ra trong vai một lính đảo ngũ với sở thích làm drag queen. Vốn xuất thân là một idol, visual xuất sắc và khả năng ca hát trở thành nền tảng giúp anh tỏa sáng trong vai diễn này. Đặc biệt, Bae Na Ra đóng rất đạt các phân cảnh thể hiện sự đau đớn của một người tràn đầy khát khao sống nhưng phải chấp nhận đánh đổi tính mạng để được có cơ hội là chính mình.

Hình ảnh đẹp mắt và lối kể chuyện tài tình

D.P. có thể xem là một thương hiệu bom tấn của ngành truyền hình Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở việc khai thác một chủ đề mang đậm yếu tố chính trị - xã hội tại xứ sở kim chi, tác phẩm được đầu tư rất chỉn chu và chi tiết trong khâu sản xuất. Hiếm phân cảnh nào trong đó thừa thãi. Đạo diễn cũng rất tích cực thay đổi các khung hình, tạo dựng bối cảnh tỉ mỉ để những thước phim xuất hiện đẹp mắt và đa dạng hơn.

Bộ phim cũng được hưởng lợi lớn từ chính nhịp độ chặt chẽ và kỹ xảo điện ảnh tuyệt đẹp. D.P. 2 khiến người xem như bị cuốn vào hành trình ly kỳ và khó đoán của nhóm nhân vật chính. Lối kể phi tuyến tính phần nào khiến tác phẩm khó nắm bắt nhưng đổi lại là tạo được sự gay cấn, hồi hộp cho khán giả.

Một điểm trừ của phần 2, xét cho cùng, là việc biên kịch quyết định cho câu chuyện về đích một cách khá an toàn, theo khuôn mẫu tương tự nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà người ta đã xem đi xem lại. Kết thúc khá dễ đoán và có phần gượng ép. Nếu như những tình huống về số phận lính nhập ngũ được xây dựng mãnh liệt, phần kết với màn đối đầu giữa các D.P. và quân đội lại bị giải quyết một cách khá hời hợt. Không dừng lại ở đó, đạo diễn còn để lại quá nhiều "manh mối" để khán giả gần như đoán được điều gì sẽ xảy ra với số phận của đội D.P. ở cuối



Thêm vào đó, trong phim còn tồn tại một số tình tiết được triển khai có phần vô lý, đặc biệt ở những cảnh hành động kéo dài. Các câu chuyện trong phần 2 được xây dựng với cảm xúc mãnh liệt hơn phần đầu nhưng không đem đến quá nhiều bất ngờ. Việc kể quá nhiều bi kịch phần nào khó khiến người xem cảm thấy được những làn gió mới mẻ của phim.

Chấm điểm: 3,5/5

Cho dù vậy, D.P. 2 xứng đáng là phần nối tiếp của một trong những bộ phim Hàn Quốc thành công nhất những năm gần đây. Tác phẩm tiếp tục gây ấn tượng vì khắc họa một cách thẳng thắn, chân thực nhiều mặt tối trong xã hội quốc gia này. Đồng thời, ekip cũng mang đến một bộ phim ly kỳ, giàu tính giải trí với đề tài vốn là "mảnh đất" thường chỉ được các đạo diễn nhắc đến với tinh thần cổ động, ngợi ca.

Ảnh: Netflix