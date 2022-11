Độc quyền: Cận cảnh vẻ điển trai của Jung Hae In cạnh dàn sao Hàn tại sự kiện Disney APAC 2022

Không chỉ có một lô những siêu phẩm đến từ Marvel, Pixar hay Lucasfilm, Disney còn mở rộng thị trường khắp châu Á mà trong số đó, Hàn Quốc là một trong những thị trường được đầu tư hàng đầu. Sự kiện Disney APAC 2022 tại Singapore đã giới thiệu đến khán giả nhiều dự án hấp dẫn, cũng như có sự góp mặt của dàn sao đình đám từ xứ kim chi.

Jung Hae In - Go Kyung Pyo đối đầu nhau

Jung Hae In, Go Kyung Pyo, "mỹ nhân Kingdom" Kim Hye Jun và đạo diễn bậc thầy xứ Nhật Takashi Miike cùng nhau hợp tác trong dự án Connect.

Connect được chuyển thể từ truyện tranh mạng nổi tiếng cùng tên, trong đó Jung Hae In vào vai một chàng trai sở hữu năng lực đặc biệt. Trong phim, vai của Jung Hae In và Go Kyung Pyo đối đầu nhau, trong đó Go Kyung Pyo tiếp tục có màn tăng cân thần kỳ để đóng vai ác.



Dàn sao Connect xuất hiện tại Disney APAC 2022

Lee Sung Kyung trở lại với vai diễn đầy bi kịch

Sau những dự án nổi bật như Tiên Nữ Cử Tạ hay Sao Băng, Lee Sung Kyung sẽ có ngã rẽ đậm màu buồn hơn trong Say It’s Love.

Trong phim, Lee Sung Kyung vào vai một cô gái đánh mất tất cả, ngay cả ngôi nhà mà mình thương yêu. Cô cùng nhân vật nam chính (do Kim Young Kwang thủ vai) lên kế hoạch trả thù, song nỗi oán hận dần được thay thế bởi tình yêu. Đây cũng là dự án lớn tiếp theo của Kim Young Kwang sau thành công của Ngày Em Đẹp Nhất, Xin Chào Tôi Ơi...



Loạt phim về BTS và những dự án Hàn nổi bật khác:

Big Bet là dự án thuộc đề tài thế giới ngầm, hình sự được dự đoán sẽ bùng nổ của Disney. Phim quy tụ dàn sao gồm Choi Min Sik, Lee Dong Hwi, Heo Sung Tae, Son Seok Koo…

Sau hàng loạt những dự án không quá thành công, Ji Chang Wook sẽ tái xuất với thể loại hành động gay cấn trong The Worst Of Evil. Đối đầu với tài tử trong dự án lần này sẽ là Wi Ha Joon - mỹ nam gây sốt sau vai diễn trong Squid Game.

Chưa dừng lại ở đó, "mỹ nhân nụ cười" Han Hyo Joo cũng sẽ có màn hợp tác với 2 tài tử Ryu Seung Ryong và Jo In Sung. Không còn là những thước phim lãng mạn, dự án mang tên Moving này sẽ đậm chất giật gân, cuồng loạn.

RACE là bộ phim về đề tài chốn văn phòng, quy tụ dàn diễn viên gồm Lee Yeon Hee, Moon So Ri, Hong Jong Hyun, Yunho (TVXQ!)… Phim lấy bối cảnh ngành PR, xoay quanh việc nữ chính Yoon Jo vượt qua mọi rào cản về gia đình, học vấn lẫn thân thế để vươn đến đỉnh cao.

Thêm vào đó, sự kiện Disney APAC 2022 còn giới thiệu phần 2 của nhiều dự án nổi bật như chương trình thực tế The Zone (có Yoo Jae Suk, Yuri và Lee Kwang Soo tham gia), phim Soundtrack #2 có nữ chính là Han So Hee, và dự án trinh thám Shadow Detective.

Cuối cùng, Disney sẽ tập trung khai thác mảng tài liệu về Kpop - ca sĩ thần tượng Hàn sau thành công của BTS. Những dự án kế tiếp sẽ tập trung vào dàn sao là Super Junior, NCT 127, j-hope của BTS. Riêng nhóm nhạc của HYPE cũng sẽ có một dự án phim tài liệu âm nhạc mới mang tên BTS Monuments: Beyond the Star.



