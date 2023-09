Double2T dự đoán 24k.Right sẽ là Quán quân, tiết lộ kỉ niệm khó quên với người bạn thân nhất Rap Việt

Dù chưa có kết quả chung cuộc song không khó để thấy, Double2T chính là cái tên "đắt show" nhất tại mùa 3 Rap Việt. Với phong cách và màu sắc cực kì đặc biệt của một "người miền núi chất", Double2T liên tiếp tạo nên những sân khấu thi đấu vô cùng viral, đồng thời cũng là thí sinh duy nhất của mùa 3 nhận được đến 2 chiếc Nón Vàng (1 chiếc từ BigDaddy để "cứu" từ đội B Ray, 1 chiếc của JustaTee để đưa vào vòng Chung kết).

Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện ngắn với nam rapper trước thềm đêm Chung kết xếp hạng. Đáng chú ý trong cuộc trò chuyện, Double2T đã kể với chúng tôi rất nhiều về 24k.Right, về một tình bạn rất đẹp được nảy nở nhờ Rap Việt.

Double2T và 24k.Right vô cùng thân thiết tại Rap Việt

24k.Right chính là người bạn thân nhất với Double2T tại cuộc thi. 24k.Right không chỉ là thí sinh đầu tiên mà Double2T gặp mà còn ở chung phòng trong suốt các ngày thi đấu: "Để chọn người chơi thân nhất thì chắc chắn là 24k.Right. Đây là rapper đầu tiên mình gặp và cũng là người bạn chung phòng tại cuộc thi. Mình đã nghe và rất thích nhạc của 24k.Right từ lâu, khi bạn ấy vẫn trong tổ đội cũ tại Hà Nội. Trước kia, mình cứ nghĩ Right ngoài đời sẽ theo kiểu một rap star, hơi chảnh và khó gần. Mình xem nhiều livestream thì thấy bạn ấy có một sự ngông nhất định."

Double2T cũng chia sẻ về kỉ niệm được đi máy bay đầu tiên trong đời và chính 24k.Right là người hỗ trợ "người miền núi chất" tại sân bay: "Hôm casting xong, các thí sinh miền Bắc được gọi đến họp thì mình cũng không dám bắt chuyện. Đến khi đi máy bay, vì lần đầu nên mình không biết vào cửa như nào cả nên đã chạy lại và nhờ Right giúp. Mình rất bất ngờ vì Right rất thân thiện và nhiệt tình."

Quá trình cả hai ở chung phòng cũng để lại nhiều kỉ niệm đậm sâu: "Sau đấy về nhà chung thì cả hai ở cùng phòng. Mình thấy Right rất cởi mở và ủng hộ âm nhạc của mình. Hai người cứ thế dần trở nên thân thiết. Mình nhận ra Right không như những gì mình nghĩ ban đầu. Right rất thân thiện, nhiệt tình và tốt tính."

Double2T và 24k.Right liệu sẽ có sản phẩm collab sau chương trình?

Double2T qua đó cũng tin tưởng vào người bạn thân 24k.Right sẽ vươn lên ngôi vị Quán quân của mùa 3 Rap Việt. Cụ thể, anh chia sẻ: "Vào đến vòng này, mọi người đều rất là giỏi, có màu sắc và thế mạnh riêng. Mình chỉ biết chúc tất cả sẽ hoàn thành tốt bài thi. Trong các thí sinh, mình rất tin tưởng vào người bạn thân 24k.Right và hy vọng bạn ấy sẽ được giải cao nhất."

Dự đoán của Double2T không chỉ đơn thuần là một lời cảm tính, mà có khả năng rất cao sẽ thành sự thật. Ngay từ vòng đầu tiên, 24k.Right - Hoàng tử Long Biên - khi vừa xuất hiện trên sân khấu chưa giới thiệu hay trình diễn bất kì điều gì đã nhận được ngay 1 chiếc Nón Vàng của BigDaddy. Các phần thi sau đó của 24k.Right cũng đều lấn lướt các đối thủ hay các thí sinh cùng bảng để vào thẳng Chung kết Rap Việt. Tại đêm Chung kết 1, tiết mục của 24k.Right đậm màu sắc điện ảnh kết hợp với giọng ca nữ Sofia được đánh giá cực kì xuất sắc, ấn tượng khó phai.

24k.Right qua đó cũng được dự đoán là một trong những ứng viên nặng kí nhất cho ngôi vô địch

Double2T trong cuộc trò chuyện gần đây với chúng tôi