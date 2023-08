Sở hữu hit Top 1 trending nhưng Double2T mời mãi không ai chịu đóng MV

Mặc dù Rap Việt vẫn chưa tìm ra nhà vô địch của mùa 3 song có thể khẳng định Double2T chính là cái tên "đắt show" nhất tính đến thời điểm hiện tại. Double2T tên thật là Bùi Xuân Trường, sinh năm 1996, trước khi đến với Rap Việt là một thợ cắt tóc tại Tuyên Quang. Anh từng tuyên bố nếu không thể làm rapper sẽ tiếp tục với nghề cắt tóc.

Đến với Rap Việt, Double2T đã "khuấy đảo" MXH ngay từ vòng thi đầu tiên với bản rap Thanh âm miền núi. Song song với đó, bản hit À lôi với phần điệp khúc: “Tại vì thích em nhiều quá, nhưng em lại nói là à lôi...” cũng viral đình đám khắp các nền tảng MXH, mang ngay về vị trí top 1 trending cho Double2T - điều không hề có rapper nào khác thi cùng mùa đạt được.

Sau khi bản audio À lôi kết hợp Mases chạm top 1 trending, Double2T cho ra mắt tiếp MV cho ca khúc. MV được quay ở vùng miền núi quê của anh chàng, đậm chất "cây nhà lá vườn". Chiều 30/8, Double2T cũng đã có bài đăng khá dài chia sẻ về sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang này.

Anh cho biết sản phẩm này được nhen nhóm ý tưởng trong mùa dịch cũng như quá trình sản phẩm thành hình: "Hôm nay mình mới có thời gian chia sẻ về MV À lôi hơi dài một xíu mọi người ạ! Mình nhớ thời gian dịch bệnh của tháng 3 năm 2022, lúc mà kinh tế mọi người đều khó khăn, mình phải đóng cửa quán cắt tóc để về nhà tránh dịch. Thời gian ở nhà không có máy tính hay đồ thu âm, lúc đó bạn Hải Ma đã gửi cho mình một con beat có tiếng sáo mèo. Trong đầu mình liền nảy ra ý tưởng và mình nghĩ luôn câu key của bài này sẽ là 'À lôi'.

Và thế là À lôi được viết chỉ trong 1 ngày, mình thu âm tạm bằng điện thoại gửi cho anh MinBoo Nguyễn Ngọc Minh mix và bảo anh ấy thêm đoạn hát Cọi và làm beat ver 2. Sau đó 2 hôm mình và bạn Ngô Vương lên kịch bản rồi quay MV luôn. MV quay được vài cảnh thì dịch bệnh bùng phát phải dừng lại không tiếp tục được nữa".

Double2T cũng chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười khi sản phẩm tìm mãi cũng không ra người chịu đóng vai nữ chính, song song với đó là việc thiếu kinh phí: "...Và cứ thế 1 năm sau, rất nhiều lần muốn bỏ dở và không đủ kinh phí, không mời được nữ chính... Hồi đó mình mời bạn nữ nào cũng không có hồi âm... Thì mình và anh MinBoo quyết định all in, phi xe máy hơn 100km để quay nốt. Mình vẫn nhớ MV được sự giúp đỡ nhiệt tình của các ông, các bà, các anh chị em trên bản làng huyện Lâm Bình. Mọi người không ngại gió mưa, mọi sự vất vả để giúp đỡ mình hoàn thiện MV".

Double2T cũng kể thêm việc trước thềm thi Rap Việt, bản audio À lôi bị mất do máy bị virus. Tuy nhiên may mắn chính Masew đã ngỏ lời hỗ trợ làm beat lại để có ca khúc top 1 trending như ta đã thấy: "Trước thềm thi Rap Việt thì một lần nữa máy tính của Vương bị virut và xoá hết file (mãi sau Vương mới thuê người khôi phục lại được). Mình quyết định dừng lại đi thi, thật may mắn khi mình đã được vào vòng trong, gặp được anh Masew Le Tuan Anh. Anh ấy đã hứa tặng mình một bản phối mới, sau khi nghe xong và mình hỏi ý kiến những người bạn của mình. Mọi người quyết định cho ra mắt bản audio À lôi.

Producer Masew và Double2T

Nam rapper cũng chốt hạ, cho biết khi À lôi nổi tiếng trên MXH, nhiều người ngỏ lời thực hiện một MV chỉn chu nhưng anh vẫn quyết định giữ sản phẩm "cây nhà lá vườn" như một kỉ niệm: "Thời điểm À lôi nằm trên rất nhiều top 1 của các bảng xếp hạng, mình có thể xin được tài trợ và làm được 1 MV chất lượng hơn rất nhiều. Nhưng MV này là kỉ niệm và là sự biết ơn của mình với những người bạn, những người trên bản... nên mình quyết định phát hành MV".