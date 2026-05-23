Đột kích nhiều kho hàng, cảnh sát thu giữ hơn 55.000 sản phẩm dầu gội, xà phòng, kem dưỡng da,...giả chứa kim loại nặng

Lực lượng chức năng Philippines vừa thu giữ hơn 55.000 sản phẩm chăm sóc cá nhân giả mạo, bao gồm dầu gội, xà phòng và kem dưỡng da, với tổng trị giá vượt 2 triệu peso, trong các cuộc đột kích tại Manila và tỉnh Nueva Ecija.

Theo bản tin của chương trình “24 Oras”, các nhân viên thuộc Phòng Quyền sở hữu trí tuệ (IPRD) của Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đã tiến hành khám xét nhiều kho hàng theo lệnh của tòa án vào ngày 22/4.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm giả mạo được thiết kế gần giống hàng chính hãng, từ kiểu dáng đến bao bì, và chủ yếu được phân phối qua các nền tảng trực tuyến.

Ông Terrence Agustin, Trưởng phòng NBI-IPRD, cho biết dấu hiệu nhận biết hàng giả nằm ở màu sắc bao bì và mức giá bán thấp bất thường.

“Theo quan sát, bao bì của hàng giả có màu nhạt hơn sản phẩm chính hãng, trong khi giá bán chỉ bằng khoảng một nửa. Ngoài những điểm đó, các đặc điểm còn lại gần như giống hệt”, ông nói.

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm bị thu giữ có chứa dấu vết kim loại nặng cùng nhiều hóa chất bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cơ thể.

Theo NBI, các thành phần này có thể gây dị ứng, tổn thương da và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Cơ quan này cũng nhấn mạnh các sản phẩm giả mạo không trải qua quy trình kiểm định an toàn và không có giấy phép cần thiết từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA).

“Toàn bộ các sản phẩm giả chứa thành phần độc hại như kim loại nặng và chất bảo quản bị cấm. Đây là những sản phẩm nguy hiểm vì chưa từng được kiểm tra độ an toàn trước khi lưu hành”, ông Agustin cho biết.

Số hàng giả đã bị tịch thu và dự kiến sẽ bị tiêu hủy sau khi có phán quyết của tòa án.

Hiện các chủ sở hữu liên quan chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc vi phạm Bộ luật Sở hữu trí tuệ và Luật Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Philippines.



