Động thái lạ của Thiều Bảo Trâm khi bị réo tên giữa lúc Sơn Tùng - Hải Tú "chúng mình có nhau"

Vừa qua, Sơn Tùng và Hải Tú đã cùng nhau comeback với MV Chúng Ta Của Tương Lai. MV cũng đánh dấu sự trở lại của "gà cưng" nhà Sơn Tùng sau màn debut sóng gió vào 3 năm trước. Ngoài yêu tố nghệ thuật thì cư dân mạng còn "đào" lại những ồn ào tình cảm trong quá khứ để bàn tán. Và dĩ nhiên, cái tên Thiều Bảo Trâm cũng vì vậy mà được réo gọi.

Trên các diễn đàn MXH, Thiều Bảo Trâm được nhắc tên trong các bài đăng liên quan đến Sơn Tùng và Hải Tú. Nhiều cư dân mạng còn khơi lại drama "trà xanh" năm xưa giữa cả ba. Cho đến trưa ngày 12/3, Thiều Bảo Trâm có động thái lạ trên trang cá nhân giữa lúc bị réo tên liên tục.

Sơn Tùng và Hải Tú gây chú ý với MV comeback Chúng Ta Của Tương Lai

Thiều Bảo Trâm bất ngờ bị réo tên vào các bài đăng của Sơn Tùng và Hải Tú

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm liên tục đăng tải bài viết mới. Đầu tiên, nữ ca sĩ chia sẻ lại hình ảnh có nội dung "Đẹp gái làm ơn đừng có buồn" trên story. Không lâu sau đó, Thiều Bảo Trâm tiếp tục đăng tải loạt ảnh mới với dòng trạng thái khá ẩn ý: "Don't let people who do so little for you define so much of your life" (tạm dịch: Đừng để người làm quá ít cho bạn lại định nghĩa quá nhiều điều trong cuộc sống của bạn - PV).

Dù không trực tiếp đề cập chuyện gì nhưng động thái ẩn ý này của Thiều Bảo Trâm khiến netizen không khỏi chú ý. Nhiều người cho rằng đây là cách đáp trả khéo léo của nữ ca sĩ giữa lúc bị réo vào những câu chuyện trên MXH. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là dòng trạng thái đơn thuần của Thiều Bảo Trâm mà thôi.

Thiều Bảo Trâm liên tục có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân

Nữ ca sĩ còn có dòng trạng thái gây bàn tán giữa lúc bị réo tên

Đầu năm 2021, "drama trà xanh" nổi lên với 3 nhân vật chính là Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú khiến làng giải trí dậy sóng suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin lan truyền Hải Tú chính là nguyên nhân khiến Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng rạn nứt. Dù thực hư câu chuyện đến nay vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng làm rõ nhưng scandal này khiến hình ảnh và sự nghiệp của cả 3 bị ảnh hưởng không ít.

Theo đó, Hải Tú phải "đóng băng" sự nghiệp và ở ẩn suốt thời gian dài. Phía giọng ca Lạc Trôi thì không lên tiếng hay phủ nhận những nghi vấn, vẫn tiếp tục sự nghiệp với nhiều dự án. Còn về Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ năng nổ với các hoạt động âm nhạc và cũng hạn chế đề cập đến chuyện tình cảm với công chúng. Dù đã 3 năm trôi qua nhưng lùm xùm tình cảm này lâu lâu vẫn được netizen "đào" lại.