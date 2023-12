Động thái lạ của chồng cũ trước khi Châu Hải My qua đời: Sớm đã biết cô bạo bệnh

Theo Sina, Châu Hải My qua đời đang là sự kiện tâm điểm ở showbiz Trung Quốc hiện tại. Khán giả tiếc thương khi nữ diễn viên ra đi quá đột ngột, chỉ vài ngày sau khi đón sinh nhật tuổi 57.

Sau khi Châu Hải My mất, ngoài gia đình, Lữ Lương Vỹ - chồng cũ của ngôi sao quá cố - cũng nhận được sự chú ý từ công chúng.

Sau khi Châu Hải My qua đời, mọi động thái của Lữ Lương Vỹ đều được công chúng quan tâm

Trước sự ra đi của vợ cũ, Lữ Lương Vỹ chia sẻ bản thân bàng hoàng, không giữ được bình tĩnh khi hay tin xấu xảy đến với Châu Hải My.

"Quá đột ngột! Hải Vị (tên gọi thân mật của Châu Hải My), lên đường bình an em nhé. Cảm ơn em đã mang đến nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này. Anh tin rằng em sẽ tiếp tục nở nụ cười ở một nơi khác", Lữ Lương Vỹ nhắn nhủ. Anh đồng thời cũng gửi lời chia buồn tới gia đình vợ cũ.

Lữ Lương Vỹ xót xa, bồi hồi nhớ về Châu Hải My

Theo China Times, Lữ Lương Vỹ nhiều khả năng đã biết tình trạng sức khỏe sa sút của Châu Hải My. Bốn ngày trước khi minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) qua đời, trên Douyin, cô đăng video ảnh hậu trường của mình khi đóng Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Diệt Tuyệt Sư Thái). Cùng ngày, Lữ Lương Vỹ cũng đăng video có phần nhạc nền I Will Have You giống với bài đăng của Châu Hải My.

Đầu tháng 12, nam diễn viên gây chú ý khi gửi lời chúc bình an đến những người anh yêu mến và khán giả. Trong hồ sơ y tế vừa được hé lộ mới đây, Châu Hải My được ghi nhận bệnh tình chuyện xấu từ 2 tuần trước khi mất. Cô bị ho, khó thở và phải dùng bình oxy để hỗ trợ hô hấp. Vì vậy, sự trùng hợp này khiến cộng đồng mạng cho rằng Lữ Lương Vỹ đã sớm biết về vấn đề sức khỏe Châu Hải My gặp phải. Anh âm thầm động viên, cầu chúc những điều tốt đẹp đến với vợ cũ.

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My có cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn một năm

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài một năm. Họ bí mật đăng ký kết hôn ở Las Vegas, Mỹ. Tuy nhiên, sau khi chung sống, cặp sao nhận ra có nhiều điểm khác biệt trong tính cách và nảy sinh nhiều bất đồng. Vì cuộc hôn nhân tan vỡ với tình đầu Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Từ đó, cô quyết định sống độc thân cả đời. Dù vậy, Châu Hải My chia sẻ rằng cô chưa từng hối hận về cuộc hôn nhân với Lữ Lương Vỹ.

Video Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ gặp gỡ và tương tác với nhau nhau ở sự kiện

Nguồn: China Times, Sina