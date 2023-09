Động thái đầu tiên của Apple cho sự kiện ra mắt iPhone 15

Sau loạt đồn đoán, gần như chắc chắn sự kiện đặc biệt của Apple diễn ra vào lúc 10h ngày 12/9 theo giờ Thái Bình Dương (tương đương 0h ngày 13/9 giờ Việt Nam). Dự kiến, đây là dịp để “Táo khuyết” trình làng loạt iPhone mới của hãng, gồm 4 phiên bản iPhone 15, cùng Watch Series 9 và bản nâng cấp của Watch Ultra.

Sau thư mời gửi đến người dùng thông báo về sự kiện "Wonderlust", Apple đã có động thái đầu tiên cho sự kiện ra mắt iPhone 15. Theo đó, gã khổng lồ công nghệ này đã đăng tải livestream đếm ngược cho đến khi sự kiện chính thức diễn ra trên kênh YouTube 12 triệu subs của mình. Đây có thể xem là hành động thường lệ mỗi lần Apple Event chuẩn bị diễn ra. Thông qua luồng phát trực tiếp đếm ngược, người dùng có thể đăng ký nhận thông báo để không bỏ lỡ buổi ra mắt iPhone 15 sắp diễn ra.

Apple đã đăng tải luồng livestream đếm ngược cho sự kiện ra mắt iPhone 15

Bên cạnh đó, dù là sự kiện phát trực tiếp nhưng tất cả các sự kiện gần đây của Apple đều được chuyển sang dạng thuyết trình được ghi âm sẵn với chất lượng cao. Điều này sẽ đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh ở mức cao nhất.

Là sự kiện được mong chờ nhất năm nên nhiều iFan đang tích cực giải mã thông điệp mà Apple gửi gắm trong sự kiện mới này. Trong đó, logo được thể hiện với các màu xám, xanh lam và đen. Đây khả năng cao là các tùy chọn màu sắc mới của dòng iPhone 15 Pro, theo nguồn tin trước đó từ 9to5Mac.

iPhone 15 dự kiến sẽ có 3 màu xám, xanh lam và đen. Ngoài ra, chiếc smartphone này khả năng cao còn được trang bị khung viền titan mới từ Apple

Ngoài ra, những hạt bụi mịn đến hình ảnh kim loại của Apple rất có thể ngầm chỉ đến tin đồn iPhone 15 Pro sẽ có khung titan - vật liệu mới thay thế cho khung viền thép tổng hợp trên các chiếc smartphone tiền nhiệm. Titan có nhiều ưu điểm vượt trội so với thép không gỉ, nó không chỉ bền hơn mà còn nhẹ hơn, góp phần tạo nên thiết kế mỏng nhẹ so với các mẫu iPhone 14 Pro. Điều này đồng nghĩa, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ nhẹ hơn và có khả năng chịu va đập và tổn thương tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.