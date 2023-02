Đồng sáng lập OpenAI, Elon Musk vẫn dè chừng trí tuệ nhân tạo khi đưa ra cảnh báo: “AI là rủi ro lớn nhất của nền văn minh”

Vài tuần trở lại đây, ứng dụng ChatGPT đã trở thành chủ đề nóng nhận được nhiều sự chú ý. Từ đó, chân dung của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của OpenAI, công ty đứng sau sự phát triển ChatGPT - Sam Altman cũng được sự quan tâm không nhỏ từ phía truyền thông.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, ngay cả tỷ phú công nghệ nổi tiếng Elon Musk cũng từng là một trong những nhà đồng sáng lập đứng sau Open AI cho đến năm 2018.

Elon Musk (trái) và CEO Open AI - Sam Altman (phải)

Với việc được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn có tên là GPT-3, ChatGPT được lập trình để hiểu ngôn ngữ của con người và tạo phản hồi dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ. Ngay khi mới ra mắt, khả năng vượt trội và siêu việt của ứng dụng này đã khiến nhiều người đang vô cùng lo ngại trước ảnh hưởng của các chatbot AI nói riêng và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung.

Không chỉ những người bình thường, mới đây, chính tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về AI trong Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Trong hội thảo, CEO Tesla đã thẳng thắn đề cập đến sự phát triển cũng như tầm ảnh hưởng của ChatGPT cũng như AI trong tương lai. Khi được hỏi về cách ông nhìn nhận sự phát triển của công nghệ trong 10 năm tới, Musk cũng cho biết: "ChatGPT đã minh họa cho mọi người thấy AI giờ đây đã trở nên tiên tiến như thế nào".

Tỷ phú công nghệ đình đám đưa ra cảnh báo đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo

Mặt khác, Musk cũng nhận định rằng bên cạnh những lợi ích, AI cũng là một mối nguy hại của con người: "AI mang lại cả những hứa hẹn tích cực và cả những điều tiêu cực. Nó có thể là một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh".

Được biết, trước đó, tỷ phú này đã từng cảnh báo về những nguy cơ của việc phát triển AI nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ông từng nói trí tuệ nhân tạo thậm chí còn "nguy hiểm hơn nhiều" so với đầu đạn hạt nhân. Giờ đây, lời nói của ông lại càng có cơ sở hơn cả khi sự trỗi dậy của ChatGPT có nguy cơ làm thay đổi thị trường việc làm cũng như nhiều khía cạnh đặc thù khác trong xã hội bằng khả năng tạo văn bản ngày càng tiên tiến và giống con người hơn.

"Ban đầu nó được tạo ra như một tổ chức phi lợi nhuận mã nguồn mở. Bây giờ nó là nguồn đóng và vì lợi nhuận. Tôi không còn nắm giữ cổ phần tại OpenAI và cũng không ở trong hội đồng quản trị nên không thể kiểm soát nó" - Elon Musk cho hay.

Elon Musk cho rằng cần sớm có quy định kiểm soát, điều chỉnh sự an toàn của AI

Với những mối nguy này, tỷ phú 51 tuổi cho rằng việc kiểm soát sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo là việc cần thiết, đặc biệt là khi tầm ảnh hưởng của công nghệ này lên đời sống con người càng tăng.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta cần điều chỉnh sự an toàn của AI. Tôi nghĩ, nó thực sự là một rủi ro lớn đối với xã hội nếu so sánh với sự phát triển của ô tô, máy bay hay thuốc men. Trong khi ô tô, máy bay và y học phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn theo quy định, thì AI vẫn chưa có bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào để kiểm soát sự phát triển của nó.

Tôi nghĩ, các quy định có thể làm chậm lại sự phát triển của AI nhưng đó cũng có thể là một điều tốt'' - CEO Space X kết lại.

Cuộc chiến chatbot AI giữa các "ông lớn" đang nóng hơn bao giờ hết

Hiện tại, bên cạnh phần mềm ChatGPT của OpenAI, cuộc chiến chatbot AI đã kéo theo nhiều ông lớn tại Thung lũng Silicon như Google, Microsoft hay công cụ tìm kiếm khổng lồ Baidu của Trung Quốc.

Dù được đánh giá là chưa thể lập tức thay thế con người ngay nhưng giới công nghệ cho rằng không thể phủ nhận được khả năng của AI và việc nhiều ngành nghề trong tương lai bị robot và trí tuệ nhân tạo thay thế là hoàn toàn có cơ sở.

Nguồn: CNBC