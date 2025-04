Đồng Nai: Bắt người đàn ông 57 tuổi "hại đời" bé gái ở rừng Giá Tỵ

Ngày 20-4, Công an thị trấn Tân Phú đang tạm giữ đối tượng Phan Văn Hùng (57 tuổi) để điều tra về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Hùng bị bắt giữ cùng xe máy

Hồi tháng 3-2025, Hùng đã “làm liều” với bé gái dưới 16 tuổi tại khu rừng Giá Tỵ thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú). Sau đó, đối tượng di chuyển trên xe máy từ thị trấn Tân Phú về ngã tư Dầu Giây.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh truy tìm Hùng và lần theo các dấu vết mà đối tượng bỏ trốn. Khi phát hiện Hùng đang ở thị trấn Dầu Giây, Công an thị trấn Tân Phú đã báo cho Công an thị trấn Dầu Giây phối hợp bắt giữ.

Công an thị trấn Dầu Giây đã triển khai lực lượng chốt chặn, kết hợp tuần tra lưu động để truy xét đối tượng. Đến khuya 18-4, tổ tuần tra đã phát hiện bắt giữ đối tượng trước chợ đầu mối Nông sản Dầu Giây.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an thị trấn Tân Phú điều tra xử lý.