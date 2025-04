Vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trên đường mòn tại Khánh Hòa: Hiện trường có gì?

Báo Khánh Hòa đưa tin, vào 21h30 ngày 19/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ một thanh niên tử vong tại đường mòn gần quốc lộ 1, đoạn qua thôn Cát Lợi (xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công An Nhân Dân

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên đường mòn tại khu vực nêu trên, vùng cổ bên trái có vết thương dài, cạnh đó còn có xe máy mang biển số 79D1…

Ngay sau khi nhận được thông tin, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Vĩnh Lương đã đến hiện trường triển khai các hoạt động khám nghiệm, điều tra nguyên nhân, theo báo Công An Nhân Dân.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên đã tử vong từ trước đó, nghi vấn bị sát hại. Đến 22h10 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.