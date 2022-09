Động lực đưa chàng trai Việt đến với chương trình Thạc sĩ Bảo mật thông tin lâu đời nhất tại Pháp

Hưng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Được biết tới là đồng sáng lập - cựu phó Chủ tịch Câu lạc bộ Coders (USTH Coder’s Club), Hưng sở hữu cả kiến thức chuyên môn lẫn am hiểu cách lên kế hoạch và quản lý các hoạt động tập thể. Bên cạnh đó, việc tham gia tích cực câu lạc bộ Learning Support - câu lạc bộ dành cho sinh viên trong trường trao đổi kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau, đã giúp Hưng không chỉ nâng cao kỹ năng sư phạm mà còn là điểm cộng trong hồ sơ học bổng của mình.

Hấp dẫn bởi các câu đố và niềm đam mê với ngành Bảo mật thông tin

Đam mê giải toán và các câu đố xuất phát từ khi Hưng còn là học sinh Cấp 2. “Ở thời điểm đó, mình đặc biệt thích series phim “Gravity Falls”, cuối mỗi tập phát sóng, thường sẽ có những đoạn mã nhỏ gọi là “cryptograms” ẩn chứa các thông điệp bí mật về nội dung phim. Niềm vui của mình là giải những đoạn mã này hoặc tìm hiểu về cách giải chúng để thỏa mãn sự tò mò”, Hưng nói.

Khi có cơ hội tiếp xúc Cryptography ở trường Đại học, Hưng nhận ra rằng mình thực sự yêu thích và mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về ngành Mật mã và Bảo mật thông tin. Ngành này là phạm trù có rất nhiều tiềm năng để khai thác, đặc biệt ứng dụng trong thực tiễn đời sống. Song song với sự phát triển của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Học máy trong những năm gần đây, để có thể huấn luyện cho ra các mô hình chất lượng tốt thì nhu cầu về dữ liệu ngày càng lớn, chính vì lý do đó mà việc bảo vệ thông tin của người dùng là vô cùng quan trọng.

Đăng Hưng là đồng sáng lập - cựu phó Chủ tịch Câu lạc bộ Coders (USTH Coder’s Club).

“Sau một số sự cố rò rỉ thông tin đáng tiếc từ các công ty lớn nhỏ tại Việt Nam trước các tội phạm an ninh mạng, mình nhận ra rằng nước mình chưa thật sự mạnh về Bảo mật thông tin, vì vậy mình muốn ra nước ngoài trau dồi thêm kiến thức về ngành này để quay trở về đóng góp, gián tiếp bảo đảm an toàn cho những người dân Việt theo cách của riêng mình” - Hưng bộc bạch.



Trải nghiệm thật nhiều để tiến một bước xa hơn

Là sinh viên xuất sắc của trường, Đăng Hưng là một trong số ít nhận được học bổng thạc sĩ ngành Bảo mật thông tin của Chương trình học bổng Vingroup. Học bổng này giúp Hưng không phải lo lắng về học phí và sinh hoạt phí giúp bạn chuyên tâm vào việc học và nghiên cứu.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ học bổng Thạc sĩ, Hưng đang du học trao đổi tại Ý (chương trình Erasmus+). Mọi việc đều phải làm trực tuyến nhưng với sự hỗ trợ đến từ gia đình, thầy cô và kinh nghiệm chia sẻ từ đàn anh khóa trên đã giúp nam sinh 2001 chạm tay đến với học bổng danh giá.

Học thêm ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp tại trường đã giúp Hưng tự tin hơn rất nhiều khi theo học Đại học Limoges (Pháp).

Chia sẻ thêm về thành tích này, Hưng cho rằng đó là một quá trình cần đảm bảo về cả thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa và tự rèn luyện các kỹ năng mềm như giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ, tìm hiểu thêm về cuộc sống tại nước ngoài. Vì vậy, Hưng chọn “du học trong nước” tại USTH để tiết kiệm một năm học tập (chương trình Đại học tại châu Âu là 3 năm) bên cạnh việc hoàn thiện toàn bộ các yếu tố trên. Trường còn tạo các cơ hội giúp thành tích và sự cố gắng của Hưng được ghi nhận như hai năm liền đạt học bổng dành cho các sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc nhất, cùng với học bổng thực tập tại Ý. Đặc biệt hơn cả, được học thêm ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp tại trường đã giúp Hưng tự tin hơn rất nhiều khi theo học Đại học Limoges (Pháp) trong tháng 9 này.

“Kỳ trao đổi Erasmus+ tại trường Đại học Trento, Ý thực sự quý giá vì nó cho mình trải nghiệm nền giáo dục Châu Âu trước khi bắt đầu 2 năm học Master tại Pháp sắp tới. Tại Ý, tinh thần học tập nghiêm túc của sinh viên là một trong những yếu tố thuận lợi để giảng viên dành toàn bộ chuyên môn và tâm huyết vào bài giảng. Do đó, khối lượng kiến thức được truyền tải trong cùng một buổi học mình cảm giác nhiều gấp hai, gấp ba lần so với ở Việt Nam. Cũng nhờ kỳ học này, mình đã học được cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn và khả năng tập trung cũng tăng đáng kể. Thật sự may mắn khi mình được trao cơ hội này.”

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Hưng dự định sẽ tiếp tục học lên Tiến sĩ, sau đó quay trở về Việt Nam nghiên cứu và làm việc tại một trong các công ty của tập đoàn Vingroup như VinCSS hay VinBigdata.

Với Hưng, học tập là một quá trình lâu dài và kéo dài suốt cuộc đời.