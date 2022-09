Nam sinh Việt đặt chân đến 36 quốc gia: "Mình từng viết danh sách 100 điều muốn làm và 6 năm sau chúng đã thành hiện thực"

Học bổng toàn phần (học phí và trợ cấp sinh hoạt) Tate and Lyle từ British Council và tập đoàn Tate and Lyle

Đỗ học bổng toàn phần 3/3 chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus trước khi tốt nghiệp Đại học, gồm: GENIAL - Green Networking And Cloud Computing (Mạng máy tính xanh và Điện toán đám mây), IMLEX - Imaging and Light in Extended Reality (Hình ảnh và Ánh sáng trong Thực tế Mở rộng), và JEMARO - Advanced Robotics (Rô-bốt Nâng cao)