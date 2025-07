Đồng đội ở Liverpool xăm hình tưởng nhớ Diogo Jota sau tai nạn định mệnh, lời nhắn gửi ngắn ngủi nhưng ai cũng nghẹn lòng

Mới đây, hậu vệ Tsimikas của CLB Liverpool đã chia sẻ bức ảnh về hình xăm mới với dòng chữ "Wish you were here" (Ước gì anh còn ở đây) kèm theo số áo 20 của Jota – con số gắn liền với anh suốt thời gian thi đấu cho Liverpool. Hình xăm không cầu kỳ, nhưng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là biểu tượng cho tình bạn, cho sự gắn bó và cho nỗi nhớ thương vô hạn mà Tsimikas dành cho người đồng đội đã ra đi.

Tsimikas xăm số 20 - số 20 của Jota lên tay

Hành động xăm hình của Tsimikas là một cách riêng để anh giữ lại hình bóng của Jota không chỉ trong ký ức, mà trên chính cơ thể mình. Trong thể thao, đặc biệt là bóng đá, những mối quan hệ thật sự gắn bó không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy. Nhưng giữa Tsimikas và Jota, đó là tình đồng đội vượt lên trên sân cỏ, đủ sâu sắc để khắc thành hình, lưu giữ mãi mãi.

Cả Tsimikas và Jota đều gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2020, và cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong màu áo đỏ. Ngoài sân cỏ, họ là những người bạn thân thiết. Trên mạng xã hội hay trong các buổi phỏng vấn, Tsimikas không ít lần gọi Jota là "người anh em thực sự" và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy vui vẻ cùng nhau.

Jota và Tsimikas trong màu áo Liverpool

Sau khi biết tin dữ của Jota, Tsimikas đã viết trên Instagram đầy xúc động:

"Anh là một người đặc biệt – không chỉ là một cầu thủ tài năng, mà còn là một con người ấm áp. Tôi biết mình sẽ nhớ anh mỗi ngày, Jota à".

Trước đó ngày 3/7/2025, Diogo Jota và em trai André Silva gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng trong kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha. Cả hai đều không qua khỏi. Cái chết của Jota ở tuổi 28 là một cú sốc lớn đối với gia đình, bạn bè và cả Liverpool, nơi anh đang thi đấu và được yêu mến nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và sự tận tụy với đội bóng.

Liverpool sau đó đã vĩnh viễn treo số áo 20 để tưởng nhớ Jota. Trong các trận đấu ngay sau tin buồn, toàn đội đeo băng đen, dành một phút mặc niệm. Các cổ động viên trên khắp thế giới cũng lập nên nhiều góc tưởng niệm, gửi hoa và áo đấu mang tên Jota đến trước cổng sân Anfield.