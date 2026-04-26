Động đất làm rung chuyển nền gạch Tử Cấm Thành, chuyên gia phát hiện bí mật kinh ngạc dưới lòng cung điện, nằm ngoài dự tính hậu thế

Dù trải qua hơn 600 năm với bao biến động chính trị và thiên tai, quần thể kiến trúc này vẫn đứng vững như một lời thách thức với thời gian. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự kiên cố của cung điện này không chỉ nằm ở những bức tường cao vút hay mái ngói lưu ly, mà còn ẩn giấu ngay dưới lớp sàn gạch mà hàng triệu du khách vẫn đặt chân lên mỗi ngày.

Sự tồn tại của Tử Cấm Thành gắn liền với những cuộc chuyển giao quyền lực khốc liệt. Từ khi Minh Thành Tổ Chu Đệ bắt đầu khởi công vào năm 1406 trên nền móng của cung điện nhà Nguyên cũ, cho đến khi triều đình nhà Thanh tiếp quản và tu bổ sau những vụ hỏa hoạn vào năm 1644, mỗi giai đoạn đều để lại một lớp trầm tích văn hóa.

Trong số những di sản đó, hệ thống nền gạch tại khu vực tiền triều, đặc biệt là sân điện Thái Hòa, chính là nơi chứa đựng trí tuệ và sự cẩn trọng đến mức cực đoan của các bậc đế vương.

Điểm đặc biệt đầu tiên phải kể đến là những viên gạch lát nền, vốn được dân gian gọi bằng cái tên mỹ miều là "kim gạch" (gạch vàng). Tuy nhiên, tên gọi này không ám chỉ vật liệu bằng vàng ròng, mà bắt nguồn từ quy trình chế tác vô cùng khắc nghiệt và tốn kém.

Để tạo ra một viên gạch đạt chuẩn "gõ vào nghe tiếng chuông, cắt ra không kẽ hở", các thợ thủ công tại các lò ngự diêu ở Tô Châu phải mất tới 720 ngày kỳ công chế biến đất và nung luyện. Chi phí sản xuất và vận chuyển mỗi viên gạch thời bấy giờ tương đương với một lạng vàng.

Độ bền và giá trị văn hóa của chúng lớn đến mức trong các phiên đấu giá hiện đại, một cặp "kim gạch" thời Vĩnh Lạc có thể đạt mức giá lên tới 800.000 nhân dân tệ.

Bí mật thực sự của nền gạch này chỉ bắt đầu lộ diện sau một sự kiện thiên tai chấn động. Trận động đất Đường Sơn năm 1976 với cường độ 7,8 độ Richter đã gây chấn động mạnh đến thủ đô Bắc Kinh.

Dù các kiến trúc gỗ của Tử Cấm Thành gần như không hề hấn gì nhờ kết cấu mộng tinh xảo, nhưng một số khu vực gạch lát tại quảng trường điện Thái Hòa đã xuất hiện những vết nứt lớn.

Khi các chuyên gia bảo tồn tiến hành đào sâu để sửa chữa, họ đã bàng hoàng phát hiện ra một sự thật nằm ngoài mọi dự tính của hậu thế.

Bên dưới lớp gạch bị nứt không phải là đất nện thông thường, mà là một lớp gạch khác y hệt. Càng đào sâu, các chuyên gia càng kinh ngạc khi thấy các lớp gạch xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp và kiên cố.

Sau khi khảo sát toàn diện, các nhà khảo cổ xác nhận rằng quảng trường điện Thái Hòa được đắp tới 15 lớp gạch chồng lên nhau theo các phương ngang dọc khác nhau. Đây là một cấu trúc phòng thủ ngầm có độ dày đáng kinh ngạc, tạo thành một lớp giáp vững chắc mà không một công cụ thô sơ nào thời bấy giờ có thể xuyên thủng trong thời gian ngắn.

Các nghiên cứu lịch sử và kiến trúc sau đó đã đưa ra lời giải thích logic cho thiết kế phi thực tế này. Trong thời đại phong kiến, sự an nguy của hoàng đế là ưu tiên hàng đầu. Việc đề phòng thích khách đột nhập thông qua các hầm ngầm là một bài toán hóc búa.

Bằng cách lát 15 lớp gạch đan xen, Minh Thành Tổ Chu Đệ đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng đào địa đạo từ bên ngoài vào trung tâm hoàng cung. Đây chính là minh chứng cho sự cẩn trọng tuyệt đối, thậm chí là nỗi ám ảnh về an ninh của người đứng đầu vương triều.

Ngày nay, khi dạo bước trên quảng trường điện Thái Hòa, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ nguy nga của kiến trúc mà còn đang đứng trên một tấm khiên khổng lồ 600 năm tuổi. Bí ẩn về 15 lớp gạch không chỉ giải mã cách thức phòng vệ của cổ nhân, mà còn nhắc nhở hậu thế về quyền lực của nhà vua và trí tuệ đỉnh cao của những người thợ thủ công năm xưa tạo nên một kỳ quan bất khả xâm phạm.