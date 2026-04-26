Mật vụ Mỹ phản ứng ra sao khi tổng thống gặp nguy hiểm?

Josh Campbell, chuyên gia phân tích quân sự đồng thời là cựu đặc vụ FBI cho biết, đội mật vụ của Tổng thống Donald Trump dường như đã phản ứng đúng như những gì họ được huấn luyện khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

"Họ luôn sẵn sàng phản ứng nếu có bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với tổng thống hoặc những người được bảo vệ. Trong trường hợp này, dường như họ đã làm đúng như vậy", ông Campbell nói.

Các đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ nhanh chóng phản ứng sau tiếng nổ. Ảnh: CNN

Ngay khi các đặc vụ phát hiện mối đe dọa, một Đội Phản công (Counter Assault Team - CAT) đã lập tức đưa tổng thống rời khỏi khu vực sân khấu. Sau khi đảm bảo an toàn cho tổng thống, lực lượng này chuyển sang nhiệm vụ đối phó và vô hiệu hóa các mối đe dọa còn tồn tại.

"Nhiệm vụ của họ sau khi tổng thống được đưa đi an toàn là đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào có thể vẫn còn tồn tại", ông Campbell nói.

Theo ông, bước tiếp theo là đưa tổng thống đến vị trí an toàn, có thể là xe bọc thép hoặc một khu vực được bảo vệ đặc biệt ngay trong địa điểm tổ chức. "Mỗi địa điểm tổng thống Mỹ đến đều có một phòng an toàn được chỉ định - nơi mà tổng thống có thể trú ẩn nếu xảy ra tình huống khẩn cấp", ông giải thích.

Ông Campbell cũng cho rằng, với độ trễ giữa thời điểm sự cố xảy ra và lúc xuất hiện hình ảnh đoàn xe hộ tống, nhiều khả năng tổng thống đã được đưa vào khu vực an toàn trước khi di chuyển ra ngoài.

Cựu đặc vụ FBI nhấn mạnh, mọi địa điểm tổng thống xuất hiện đều được bảo vệ nghiêm ngặt, song các khu vực nằm ngoài vành đai an ninh như sau các lớp kiểm soát vẫn tiềm ẩn rủi ro bị xâm nhập.

"Mọi nơi mà tổng thống Mỹ đến đều mặc nhiên trở thành mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bên ngoài phạm vi đó, vượt qua các máy dò từ trường, vượt qua hệ thống an ninh, đều là mục tiêu dễ bị tấn công", ông lưu ý.

Trong khi đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ đồng thời kích hoạt quy trình điều tra ngay trong quá trình xử lý sự cố, bao gồm xác định nghi phạm, mục tiêu và động cơ, cũng như làm rõ cách đối tượng có thể tiếp cận khu vực an ninh.

"Những gì chúng ta chứng kiến chính là điều Cơ quan Mật vụ chuẩn bị mỗi ngày", ông Campbell nói.

Tổng thống Donald Trump chia sẻ đoạn video ghi lại phản ứng nhanh của đội Mật vụ.

Tổng thống Donald Trump sau đó đã chia sẻ đoạn video ghi lại phản ứng của lực lượng an ninh tại hiện trường. Hình ảnh cho thấy các đặc vụ nhanh chóng hành động trước một tình huống nguy hiểm diễn ra ngoài tầm quan sát của camera.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Sean Curran cho biết, các đặc vụ đã "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", đồng thời nhấn mạnh việc bắt giữ nhanh chóng nghi phạm là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống bảo vệ nhiều lớp.

"Chúng tôi đã được chứng kiến những gì họ làm, và nghi phạm đó khi xông vào trạm kiểm soát, đã bị bắt giữ. Điều đó cho thấy hệ thống bảo vệ nhiều lớp của chúng tôi phát huy hiệu quả... Tôi xin khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ", ông nói.