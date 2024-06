Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tại khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ đêm qua (15/6) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/6 đến 03h ngày 16/6 có nơi trên 60mm như Nậm Kè (Điện Biên) 64mm, Minh Sơn (Hà Giang) 77.4mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 112mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 16/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong nhiều ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay ít mưa, trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo ngày mai (17/6), đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng được nhận định còn kéo dài tại khu vực này.

Nắng nóng kéo dài ở đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung.

Các tỉnh miền Trung ngày hôm qua có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ như Đô Lương (Nghệ An) 39.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.6 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 40.2 độ.

Trong hai ngày 16-17/6, miền Trung tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều và đêm qua (15/6) có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13h ngày 15/6 đến 03h ngày 16/6 có nơi trên 100mm như Đồng Kho (Bình Thuận) 147.9mm, Vĩnh Thuận (An Giang) 154.2mm, Lại Sơn (Kiên Giang) 116.8mm.

Dự báo chiều và đêm 16/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.